/अमेरिका में नहीं बदलेगी ब्याज दर? डॉलर में कमजोरी; सोने में लगातार तीसरे दिन तेजी-चांदी भी उछली

Gold Price in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भले से रुक गई हो, लेकिन फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में राहत दिये जाने की उम्मीद बरकरार है. ब्याज दर के पुराने लेवल पर ही बने रहने की उम्मीद में ग्लोबल मार्केट के साथ ही घरेलू बाजार में भी सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है. इसी का असर रहा कि मंगलवार सुबह ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड हरे निशान के साथ 4,424.28 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी तेजी देखी गई और यह 4,480.90 डॉलर पर कारोबार कर रहा है.
रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी डॉलर दुनिया की दूसरी अहम करेंसी के मुकाबले कई महीने के निचले लेवल पर बना हुआ है. जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरी करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है. अमेरिका के हालिया आर्थिक आंकड़ों से यह साफ है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से इस साल ब्याज दर को स्थिर रखा जा सकता है. इसके बाद बिना ब्याज देने वाले सोने में निवेश का आकर्षण बढ़ गया है.
इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से उल्ट घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स (MCX) पर सोने-चांदी के दाम में गिरावट देखी जा रही है. मंगलवार सुबह करीब 10 बजे 5 अक्टूबर को डिलीवरी वाला सोना 840 रुपये की गिरावट के साथ 155100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करते देखा गया. इसके अलावा चांदी की बात करें तो इसमें भी बड़ी गिरावट देखी गई और 4 सितंबर को डिलीवरी वाली चांदी 2398 रुपये टूटकर 235650 रुपये प्रति किलो पर ट्रेंड करती देखी गई.
इंटरनेशनल मार्केट में तेजी का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है. पिछले करीब एक महीने के दौरान सोना 10000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा चढ़ गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ. सोमवार शाम को जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना तेजी के साथ 154167 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड का दाम 141217 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 115625 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. चांदी की बात करें तो इसमें भी तेजी देखी गई और यह 235642 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
बाजार के जानकारों के अनुसार जुलाई महीने में रोजगार से जुड़े कमजोर आंकड़ों और गिरती महंगाई दर के बाद सितंबर महीने में ब्याज दरें न बढ़ाए जाने की 65% संभावना बन गई है. निवेशकों की निगाह बुधवार को जारी होने वाले फेड की पिछली बैठक के मिनट्स पर टिकी हैं. इससे आने वाले समय में मौद्रिक नीति का रख पता चलेगा. सोने के साथ-साथ दूसरी मेटल में भी हलचल देखी जा रही है. स्पॉट सिल्वर 0.9% की तेजी के साथ 66.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. प्लेटिनम 0.2% की बढ़त के साथ 1,772.75 डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि पैलेडियम में 0.3% की हल्की गिरावट दर्ज की गई है.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)