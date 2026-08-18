/अमेरिका में नहीं बदलेगी ब्याज दर? डॉलर में कमजोरी; सोने में लगातार तीसरे दिन तेजी-चांदी भी उछली

इंटरनेशनल मार्केट में तेजी का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है. पिछले करीब एक महीने के दौरान सोना 10000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा चढ़ गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ. सोमवार शाम को जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना तेजी के साथ 154167 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्‍ड का दाम 141217 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्‍ड 115625 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. चांदी की बात करें तो इसमें भी तेजी देखी गई और यह 235642 रुपये प्रत‍ि कि‍लो पर बंद हुई.