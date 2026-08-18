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अमेरिका में नहीं बदलेगी ब्याज दर? डॉलर में कमजोरी; सोने में लगातार तीसरे दिन तेजी-चांदी भी उछली

Gold Price Update: भारतीय और ग्लोबल सर्राफा मार्केट में सोने की चमक फिर से बढ़ गई है. अमेरिका में ब्याज दर पर सख्त रुख ढीला पड़ने और फेडरल रिजर्व की आगामी मीटिंग के मिनट्स से पहले निवेशकों का रुझान सोने की तरफ तेजी से बढ़ा है. कमजोर अमेरिकी डॉलर और मिडिल ईस्ट में बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशन ने सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत किया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 18, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:08 AM IST
अमेरिका में नहीं बदलेगी ब्याज दर? डॉलर में कमजोरी; सोने में लगातार तीसरे दिन तेजी-चांदी भी उछली
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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