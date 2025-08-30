Gold Price Update: सोने और चांदी की कीमत में फ‍िर से प‍िछले कुछ द‍िनों में भारी उछाल देखा गया है. 24 कैरेट गोल्‍ड का रेट बढ़कर 1,04,950 रुपये प्रति 10 पर पहुंच गया. वहीं, 22 कैरेट वाला सोना भी 96,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. चांदी की कीमत 100 रुपये बढ़कर 1,21,000 रुपये प्रति किलो हो गई. यह पहला मौका है जब देश में चांदी की कीमत 1,17,000 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंची है. इस साल सोने की कीमत में अब तक 32% की बढ़ोतरी आ चुकी है.

सोने की कीमत में क्‍यों आ रही तेजी?

जानकारों का कहना है क‍ि सोने और चांदी की कीमत में यह उछाल कई कारण से हुआ है. ग्‍लोबल लेवल पर टेंशन, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और भारतीय रुपये के मूल्य में ग‍िरावट के कारण निवेशकों को सोने ने आकर्ष‍ित क‍िया है. इसके अलावा, अमेरिका की तरफ से भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने की खबरों ने भी सोने और चांदी में निवेश बढ़ा द‍िया है. वैश्‍व‍िक कर्ज 324 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन बढ़ रही है. इन कारणों से भी सोने में न‍िवेश बढ़ रहा है.

त्योहारी मांग से भी बढ़ रही सोने की चमक

भारत में द‍िवाली और शादी का सीजन नजदीक है. इस दौरान सोने की मांग और बढ़ जाती है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्‍ता है. कोटक सिक्योरिटीज की केनट चैनवाला ने बताया क‍ि फेस्‍ट‍िव सीजन और शादी के सीजन में अमेरिकी प्रतिबंधों की अन‍िश्‍च‍ितता और कमजोर रुपये ने सोने को ज्‍यादा आकर्षक बना दिया है. इस समय ज्वैलर्स की मांग बढ़ रही है, जिससे कीमत में और तेजी आ सकती है.

ETF में बढ़ रहा इनवेस्‍टमेंट

गोल्‍ड में निवेश का रुझान अब गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) की तरफ भी बढ़ रहा है. जुलाई में गोल्‍ड ETF में 1,256 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो लगातार तीसरे महीने की तेजी है. ग्‍लोबल लेवल पर गोल्ड ETF में इस साल 11.5% की बढ़ोतरी हुई है, ज‍िसमें करीब 310 मीट्रिक टन सोना जोड़ा गया. ETF में न‍िवेश बढ़ने से भी सोने की मांग और मजबूत हो रही है.

क्या सोने में न‍िवेश का सही समय?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के लिए सपोर्ट और प्रतिरोध स्तर सुझाए गए हैं. गोल्‍ड का सपोर्ट लेवल 1,01,750- 1,01,400 रुपये और प्रतिरोध लेवल 1,02,550-1,02,800 रुपये है. इसी तरह चांदी का सपोर्ट लेवल 1,16,500-1,15,800 रुपये और प्रतिरोध स्तर 1,18,000-1,18,850 रुपये है. जानकारों का कहना है कि चांदी को 1,16,500-1,16,000 रुपये के स्तर पर खरीदना फायदेमंद हो सकता है. इसका टारगेट 1,18,000-1,18,800 रुपये हो सकता है.

निवेशक अभी क्‍या करें?

ग्‍लोबल और डोमेस्‍ट‍िक अनिश्चितताओं के बीच सोना और चांदी अभी भी निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प बने हुए हैं. जानकारों का कहना है त्योहारी सीजन और ग्‍लोबल अनिश्‍च‍ितता के कारण सोने की मांग बढ़ रही है. जानकारों का कहना है क‍ि रुपये की कमजोरी और ग्‍लोबल बाजारों में अस्‍थ‍िरता के कारण सोने और चांदी की कीमतें ऊंची रह सकती हैं.