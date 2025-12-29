Gold Price Update: साल 2025 में सोने और चांदी दोनों की ही कीमत में जबरदस्त तेजी देखी गई. दो दिन बाद नए शुरू होने वाले साल 2026 के दौरान भी दोनों कीमती धातुओं में तेजी के आसार बने रहने की उम्मीद है.
Gold Silver Price in 2026: साल 2025 खत्म होने वाला है और सोने-चांदी की तेजी का सिलसिला जारी है. पिछला एक साल सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए बेहद खास रहा. दोनों कीमती धातुओं में आई जबरदस्त तेजी से निवेश करने वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिला है. गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पर हैं. पहले कुछ जानकारों की तरफ से उम्मीद जताई गई थी प्रॉफिट बुकिंग के कारण सोना और चांदी नीचे आ सकते हैं. लेकिन अब जानकारों का कहना है कि तेजी का यह सिलसिला नए साल में भी जारी रह सकता है.
चांदी चढ़कर ढाई लाख के पास पहुंची
साल 2025 का हर दिन चांदी के नाम रहा. घरेलू बाजार में चांदी 2.42 लाख रुपये प्रति किलो के पार चली गई. एक साल पहले 31 दिसंबर 2024 को इसका रेट 85, 851 रुपये प्रति किलो पर था. यानी एक साल के दौरान चांदी ने निवेशकों को डेढ़ लाख से ज्यादा का रिटर्न दिया है. पिछले एक हफ्ते में ही चांदी का दाम 28,000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चढ़ गया. जानकारों का कहना है इंटरनेशनल लेवल पर चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है लेकिन इसकी सप्लाई लिमिटेड है. इस कारण चांदी के दाम में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है.
चांदी पहली बार चढ़कर 75 डॉलर प्रति औंस के पार
इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी पहली बार चढ़कर 75 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई. जानकारों का कहना है लगातार बढ़ रही डिमांड और सप्लाई के घटने से चांदी में तेजी आ रही है. जानकारों के अनुसार ग्लोबल लेवल पर मजबूत डिमांड और लिमिटेड सप्लाई के चलते चांदी में उछाल देखने को मिल रहा है. यही हाल आने वाले नए साल में भी जारी रहा तो चांदी 100 डॉलर प्रति औंस के लेवल को छू सकती है. आने वाले समय में चांदी का रेट चढ़कर तीन लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकता है.
सोना में पैसा लगाकर भी नहीं होंगे निराश
सोने के रिटर्न ने भी निवेशकों को निराश नहीं किया है. इसकी रफ्तार भले ही चांदी से कम रही लेकिन हालिया माहौल के दौरान इसे भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा है. सोने एक साल के दौरान करीब 80% का रिटर्न दिया है. एक साल पहले 31 दिसंबर 2024 को सोने का दाम 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम था. अब इसका दाम 61,900 रुपये की छलांग लगाकर 1.40 लाख के पार पहुंच गया है. जानकारों की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 5000 डॉलर प्रति औंस के पार निकल सकता है. इसका असर यह होगा कि सोने के दाम भारतीय बाजार में चढ़कर 1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के लेवल तक पहुंच सकते हैं.
गोल्ड ग्लोबल लेवल पर 60 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हुआ
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) का कहना है पिछले एक साल के दौरान गोल्ड ग्लोबल लेवल पर 60 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हुआ है. पिछले कई दशक के दौरान यह गोल्ड का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. इसके पीछे का अहम कारण लगातार बढ़ता निवेश है. जियो- पॉलिटिकल टेंशन और कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण निवेशक इनवेस्टमेंट के लिए सोने का रुख कर रहे हैं. दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों के बीच सोने की डिमांड बनी हुई है. आरबीआई की दिसंबर की रिपोर्ट में कहा गया कि सेफ इनवेस्टमेंट के रूप में सोने की मांग बढ़ रही है.
कीमत के मामले में गोल्ड सबसे सेफ कॅमोडिटी है. वहीं, सोने के मुकाबले अस्थिर होने के बावजूद चांदी में भी काफी हद तक सुरक्षित निवेश का गुण पाया जाता है. बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी दोनों हो ही अलग-अलग नजरिये से देखना चाहिए. दोनों में से किसी का भी चुनाव इस बात पर निर्भर कता है कि निवेशक कितना रिस्क उठा सकता है? सोने को हमेशा से ही सुरक्षित निवेश का विकल्प माना गया है. हालांकि, चांदी में ग्रोथ की संभावना ज्यादा है. लेकिन इसकी कीमत तेजी से ऊपर-नीचे होती है.