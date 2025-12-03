Advertisement
trendingNow13027563
Hindi Newsबिजनेस

Gold Price Today: कितना महंगा हुआ गोल्ड? दिल्ली...चेन्नई तक जानें सोने का ताजा रेट

इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, गोल्ड की कीमत 1,29,770 रुपये और चांदी 1,81,400 रुपये पर आ गई है. हालांकि, स्पॉट मार्केट में चांदी अपने रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गई क्योंकि ट्रेडर्स को इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Price Today: कितना महंगा हुआ गोल्ड? दिल्ली...चेन्नई तक जानें सोने का ताजा रेट

Gold Price Today : बुधवार को भारत में सोने (Gold) की कीमतों में मामूली उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, गोल्ड की कीमत 1,29,770 रुपये और चांदी 1,81,400 रुपये पर आ गई है. पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹740 की बढ़त देखने को  मिली है. हालांकि, स्पॉट मार्केट में चांदी अपने रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गई क्योंकि ट्रेडर्स को इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है. जबकि मार्केट में सप्लाई की कमी बनी हुई है. स्पॉट गोल्ड भी बुधवार को बढ़कर $4,250 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा था. 

बता दें, भारत में सोने की कीमतें काफी हद तक इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड रेट, US डॉलर के उतार-चढ़ाव और सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह से प्रभावित होती हैं.

कीमतों में आएगी गिरावट

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले महीने रिकॉर्ड हाई से नीचे आने के बावजूद सोना 1979 के बाद से अपनी सबसे मजबूत सालाना बढ़त की ओर बढ़ रहा है. US रेट कट ने कीमतों को सहारा दिया है, जिसे बुलियन-समर्थित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में इनफ्लो और सेंट्रल बैंक की लगातार खरीदारी से भी बढ़ावा मिला है. मैक्वेरी ग्रुप के इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि सालाना 50% की बढ़ोतरी के बाद अगले साल कीमतों में गिरावट आएगी.

यह भी पढ़ें : ​$92,000 के ऊपर लौटा बिटकॉइन, जानिए क्यों सतर्क बने हुए हैं निवेशक?

आज सोने का भाव

नई दिल्ली में बुधवार को कीमत 1,29,310 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,29,530 रुपये है. बेंगलुरु में गोल्ड का रेट 1,29,640 रुपये है, जबकि कोलकाता में ये 1,29,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में इस कीमती कमोडिटी का भाव सबसे ज्यादा 1,29,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज के मुताबिक, 25 दिसंबर का फ्यूचर गिरकर 1,29,700 रुपये पर आ गया है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, बुधवार को गोल्ड की स्पॉट कीमतें $4,241.90 है.

चांदी की कीमत

इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, इस हफ्ते की शुरुआत में 1,81,680 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद बुधवार को कीमती धातु की कीमत गिरकर 1,81,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold price today

Trending news

सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया