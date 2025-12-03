Gold Price Today: कितना महंगा हुआ गोल्ड? दिल्ली...चेन्नई तक जानें सोने का ताजा रेट

Gold Price Today : बुधवार को भारत में सोने (Gold) की कीमतों में मामूली उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, गोल्ड की कीमत 1,29,770 रुपये और चांदी 1,81,400 रुपये पर आ गई है. पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹740 की बढ़त देखने को मिली है. हालांकि, स्पॉट मार्केट में चांदी अपने रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गई क्योंकि ट्रेडर्स को इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है. जबकि मार्केट में सप्लाई की कमी बनी हुई है. स्पॉट गोल्ड भी बुधवार को बढ़कर $4,250 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा था.

बता दें, भारत में सोने की कीमतें काफी हद तक इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड रेट, US डॉलर के उतार-चढ़ाव और सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह से प्रभावित होती हैं.

कीमतों में आएगी गिरावट

पिछले महीने रिकॉर्ड हाई से नीचे आने के बावजूद सोना 1979 के बाद से अपनी सबसे मजबूत सालाना बढ़त की ओर बढ़ रहा है. US रेट कट ने कीमतों को सहारा दिया है, जिसे बुलियन-समर्थित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में इनफ्लो और सेंट्रल बैंक की लगातार खरीदारी से भी बढ़ावा मिला है. मैक्वेरी ग्रुप के इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि सालाना 50% की बढ़ोतरी के बाद अगले साल कीमतों में गिरावट आएगी.

आज सोने का भाव

नई दिल्ली में बुधवार को कीमत 1,29,310 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,29,530 रुपये है. बेंगलुरु में गोल्ड का रेट 1,29,640 रुपये है, जबकि कोलकाता में ये 1,29,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में इस कीमती कमोडिटी का भाव सबसे ज्यादा 1,29,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज के मुताबिक, 25 दिसंबर का फ्यूचर गिरकर 1,29,700 रुपये पर आ गया है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, बुधवार को गोल्ड की स्पॉट कीमतें $4,241.90 है.

चांदी की कीमत

इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, इस हफ्ते की शुरुआत में 1,81,680 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद बुधवार को कीमती धातु की कीमत गिरकर 1,81,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.