Gold and Silver Price: सोने और चांदी कीमत में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है. शनिवार सुबह गोल्ड के दाम में फिर से तेजी देखी गई और दाम 1,40,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए. आने वाले समय में इसमें और तेजी आ सकती है.
Trending Photos
Gold and Silver Rates Today: सोने की कीमत में चल रही तेजी का सिलसिला लगातार जारी है. रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके दोनों कीमती धातुओं के रेट थमने का नाम नहीं ले रहे. शनिवार (27 दिसंबर 2025) सुबह होते ही सोने और चांदी की कीमत में फिर से तेजी देखी गई और कीमतें बढ़कर नए लेवल पर पहुंच गईं. सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और अमेरिका में ब्याज दर घटने की उम्मीद से यह उछाल आया है. दुनियाभर में निवेशक गोल्ड को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं. इसका असर भारत में भी देखा जा रहा है और कीमतें आसमान छू रही हैं.
इस कारण लगातार बढ़ रहा सोने का दाम
मुंबई में 24 कैरेट वाले सोने का रेट बढ़कर 1,40,030 रुपये पर पहुंच गया. इसके अलावा 22 कैरेट वाले गोल्ड का रेट 1,28,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का स्पॉट रेट 2,40,100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. इंटरनेशनल मार्केट में सोना अब तक के सबसे हाई लेवल पर है. सुरक्षित निवेश की मांग, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से 2026 में और ब्याज दर कटौती की उम्मीद, अलग-अलग देशों के सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, डॉलर से दूर होने का ट्रेंड और ETF में निवेश ने सोने को 70% से ज्यादा उछाल दिया है.
चांदी के रिटर्न ने सोने को भी पीछे छोड़ा
चांदी के रिटर्न ने तो सोने को भी पीछे छोड़ दिया है. पूरे साल के दौरान चांदी में 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई. अमेरिका की तरफ से चांदी को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल करने और निवेशकों की खरीदारी ने चांदी को और मजबूत किया है. भारतीय बाजार में सोने का रेट गोल्ड के इंटरनेशनल गोल्ड रेट, इम्पोर्ट चार्ज और टैक्स, डॉलर-रुपये के एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है. तीनों ही फैक्टर रोजाना देश में सोने की कीमत को तय करते हैं.
निवेशकों के लिये क्या है मतलब?
सोने कीमत ने इस साल तेजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आने वाले नए साल 2026 में यदि अमेरिका की तरफ से ब्याज दर को और घटाया जाता है तो सोने की कीमत में और तेजी आ सकती है. लेकिन कीमतें रोज बदलती हैं, इसलिये खरीद-बिक्री से पहले ताजा रेट चेक करना जरूरी है. चांदी भी मजबूत बनी हुई है जो निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन दिख रही है.