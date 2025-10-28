Advertisement
trendingNow12978032
Hindi Newsबिजनेस

एक बार फिर क्रैश हुआ Gold, 1,22,000 रुपये के नीचे आया, जानिए आपके शहर में क्या है रेट?

 ये गिरावट वैश्विक बाजार में कमजोरी के रुझान के कारण हुई क्योंकि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव में कमी आने से सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) की मांग घटी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक बार फिर क्रैश हुआ Gold, 1,22,000 रुपये के नीचे आया, जानिए आपके शहर में क्या है रेट?

Gold Price Today : गोल्ड (Gold) की कीमतें अब तक के हाई लेवल से ₹11,600 तक गिर गई हैं. मंगलवार को भारत में सोने की कीमत ₹1,21,360 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत ₹700 घटकर ₹1,25,900 प्रति 10 ग्राम पर आ गई थी. ये गिरावट वैश्विक बाजार में कमजोरी के रुझान के कारण हुई क्योंकि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव में कमी आने से सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) की मांग घटी है.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के भाव

नई दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत ₹1,20,930 प्रति 10 ग्राम है, जबकि मुंबई में यह ₹1,21,140 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. बेंगलुरु में सोने का भाव ₹1,21,240 प्रति 10 ग्राम, वहीं कोलकाता में ये ₹1,20,980 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. देश में सबसे अधिक कीमत चेन्नई में दर्ज की गई है जहां सोना ₹1,21,490 प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Glenwalk: संजय दत्‍त के व्हिस्‍की ब्रांड ने काटा गदर,4 महीने में बेचीं 10 लाख बोतलें

क्यों घाट रहे हैं दाम?

रविवार को अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने संभावित व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी. इस हफ्ते दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है. इससे पहले कीमतों में गिरावट कई कारणों से हुई थी, जिनमें अमेरिका-चीन के बीच सकारात्मक व्यापार वार्ताएं, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी सरकारी शटडाउन के चलते निवेशकों की स्थिति में अनिश्चितता शामिल थीं.

दो हफ्ते पहले, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत लगातार पांचवें सेशन में नए हाई लेवल पर पहुंची थी. अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में ग्रोथ और फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज दर में कटौती की अटकलों ने सोने की मांग को मजबूत किया था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold price today

Trending news

Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह