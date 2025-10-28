एक बार फिर क्रैश हुआ Gold, 1,22,000 रुपये के नीचे आया, जानिए आपके शहर में क्या है रेट?

Gold Price Today : गोल्ड (Gold) की कीमतें अब तक के हाई लेवल से ₹11,600 तक गिर गई हैं. मंगलवार को भारत में सोने की कीमत ₹1,21,360 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत ₹700 घटकर ₹1,25,900 प्रति 10 ग्राम पर आ गई थी. ये गिरावट वैश्विक बाजार में कमजोरी के रुझान के कारण हुई क्योंकि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव में कमी आने से सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) की मांग घटी है.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के भाव

नई दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत ₹1,20,930 प्रति 10 ग्राम है, जबकि मुंबई में यह ₹1,21,140 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. बेंगलुरु में सोने का भाव ₹1,21,240 प्रति 10 ग्राम, वहीं कोलकाता में ये ₹1,20,980 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. देश में सबसे अधिक कीमत चेन्नई में दर्ज की गई है जहां सोना ₹1,21,490 प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Glenwalk: संजय दत्‍त के व्हिस्‍की ब्रांड ने काटा गदर,4 महीने में बेचीं 10 लाख बोतलें

क्यों घाट रहे हैं दाम?

रविवार को अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने संभावित व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी. इस हफ्ते दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है. इससे पहले कीमतों में गिरावट कई कारणों से हुई थी, जिनमें अमेरिका-चीन के बीच सकारात्मक व्यापार वार्ताएं, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी सरकारी शटडाउन के चलते निवेशकों की स्थिति में अनिश्चितता शामिल थीं.

दो हफ्ते पहले, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत लगातार पांचवें सेशन में नए हाई लेवल पर पहुंची थी. अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में ग्रोथ और फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज दर में कटौती की अटकलों ने सोने की मांग को मजबूत किया था.