Gold Price Today: 18K, 22K, 24K सोने के दाम में बड़ा बदलाव? यहां देखें दिल्ली-मुंबई के लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: 18K, 22K, 24K सोने के दाम में बड़ा बदलाव? यहां देखें दिल्ली-मुंबई के लेटेस्ट रेट

 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 677 रुपये या 0.43% गिरकर 1,57,389 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. जबकि एक दिन पहले इसमें 1.7% की बढ़त हुई थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:33 PM IST
Gold Price Today: 18K, 22K, 24K सोने के दाम में बड़ा बदलाव? यहां देखें दिल्ली-मुंबई के लेटेस्ट रेट

Gold Price Today:  10 फरवरी यानी मंगलवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. फ्यूचर ट्रेड में यह 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कम बढ़त के बीच इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 677 रुपये या 0.43% गिरकर 1,57,389 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. जबकि एक दिन पहले इसमें 1.7% की बढ़त हुई थी. मार्केट एनालिस्ट्स ने कहा कि मजबूत US डॉलर ने सेंटिमेंट पर असर डाला है. इससे घरेलू बुलियन कीमतों में बढ़त सीमित रही. डॉलर इंडेक्स 0.09 परसेंट बढ़कर 96.90 पर पहुंच गया. इससे ग्लोबल मार्केट पर दबाव पड़ा है. 

क्या है आपके शहर में सोने की कीमत? 

अहमदाबाद में सोने का भाव

अहमदाबाद में 24K सोने का भाव 15,796 रुपये प्रति ग्राम, 22K सोने का भाव 14,480 रुपये प्रति ग्राम है. जबकि 18K सोने का भाव 11,849 रुपये प्रति ग्राम रहा.

बैंगलोर में कितना हो गया सोने का भाव

बैंगलोर में 24K सोने का भाव 15,791 रुपये प्रति ग्राम है. 22K सोने का भाव 14,475 रुपये प्रति ग्राम और 18K सोने का भाव 11,844 रुपये प्रति ग्राम है.

भुवनेश्वर में क्या है रेट?

भुवनेश्वर में 24K सोने का भाव 15,791 रुपये  प्रति ग्राम है. 22K सोना 14,475 रुपये प्रति ग्राम है और 18K सोना 11,844 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई में गोल्ड का भाव

चेन्नई में 24K सोने का भाव 15,906 रुपये प्रति ग्राम है. 22K सोने का भाव 14,580 रुपये  प्रति ग्राम है और 18K सोने का भाव 12,530 रुपये  प्रति ग्राम है.

दिल्ली में सोने का भाव

दिल्ली में 24K सोने का भाव 15,806 रुपये  प्रति ग्राम है. 22K सोने की कीमत 14,490 रुपये  प्रति ग्राम और 18K सोने की कीमत 11,859 रुपये प्रति ग्राम है.

हैदराबाद में सोने का भाव

हैदराबाद में 24K सोने की कीमत 15,791 रुपये प्रति ग्राम है. 22K सोना 14,475 रुपये प्रति ग्राम और 18K सोने की कीमत 11,844 रुपये  प्रति ग्राम है.

जयपुर में सोने का भाव

जयपुर में 24K सोने की कीमत 15,806 रुपये प्रति ग्राम है. 22K सोने की कीमत 14,490 रुपये प्रति ग्राम और 18K सोने की कीमत 11,859 रुपये प्रति ग्राम है.

कानपुर में  सोने का भाव?

कानपुर में 24K सोने की कीमत 15,806 रुपये प्रति ग्राम है. 22K सोना 14,490 रुपये प्रति ग्राम और 18K सोने की कीमत 11,859 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता में सोने का भाव

कोलकाता में 24K सोने का भाव 15,791 रुपये प्रति ग्राम रहा है. 22K सोने का भाव 14,475 रुपये प्रति ग्राम है और 18K सोने का भाव 11,844 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई में सोने का भाव

मुंबई में 24K सोने का भाव 15,791 रुपये  प्रति ग्राम है. 22K सोने का भाव 14,475 रुपये प्रति ग्राम है और 18K सोने का भाव 11,844 रुपये  प्रति ग्राम है.

