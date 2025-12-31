Advertisement
Gold Price: नए साल से पहले लगातार तीसरे द‍िन टूटा सोना, चांदी में भी बड़ी ग‍िरावट; 2026 में क्‍या रहेगा हाल?

Gold Price News: प‍िछले द‍िनों र‍िकॉर्ड लेवल पर जाने के बाद अब सोने और चांदी में बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है. अगर यही ग‍िरावट नए साल में भी जारी रही तो दोनों कीमती धातुओं के रेट और नीचे चले जाएंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:38 PM IST
Gold and Silver Price Today: नया साल यानी 2026 शुरू होने में एक द‍िन का समय बाकी है. लगातार तीसरे द‍िन सोने और चांदी की कीमत में ग‍िरावट देखी गई. यह ग‍िरावट सोने के शौकीन और खरीदारों दोनों के ल‍िए ही बड़ी राहत मानी जा रही है. पिछले तीन दिन के दौरान 22 कैरेट वाला गोल्‍ड 6,000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम तक टूट गया. रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोना फिर से नीचे आ रहा है. यह ग‍िरावट उस समय देखी जा रही है जब नए साल के मौके पर ज्वेलरी और सिक्कों की ड‍िमांड रहती है.

डॉलर की मजबूती से नीचे आ रहा सोना!

अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से दुनियाभर में सोने की कीमत पर दबाव पड़ा है. भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है. हालांकि मंगलवार को ग्लोबल स्पॉट गोल्ड में 0.8% की उछाल आई और यह 4364.70 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था. लेक‍िन अब प‍िछले तीन द‍िन से आ रही ग‍िरावट लोगों को खरीदारी का मौका दे रही है. प्रॉफ‍िट बुक‍िंग यद‍ि जारी रही तो आने वाले समय में सोने की कीमत में और ग‍िरावट देखने को म‍िल सकती है.



ग‍िरकर आज क्‍या रह गया रेट?
आज साल आख‍िरी द‍िन 31 द‍िसंबर को 22 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 1,24,550 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम रह गया. इसी तरह 24 कैरेट वाला गोल्‍ड 320 रुपये कम होकर 1,35,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 18 कैरेट गोल्‍ड की कीमत घटकर 1,01,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई. नए साल पर सोने की कीमत में आ रही यह ग‍िरावट खरीदारों के लिए अच्‍छा मौका बन सकती है.

MCX पर फ्यूचर्स में भारी गिरावट
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी 2025 में मैच्योर होने वाले गोल्ड फ्यूचर्स 0.57% गिरकर 1,35,891 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. मार्च 2026 में मैच्योर होने वाले सिल्वर फ्यूचर्स में 5.62% की बड़ी गिरावट आई और यह टूटकर 2,23,900 रुपये पर पहुंच गई. इससे यह साफ है क‍ि बाजार में एक बार फ‍िर से सोने-चांदी पर बिकवाली का दबाव है. चेन्‍नई, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत देश की प्रमुख मेट्रो स‍िटी में आज सोने की कीमत में गिरावट देखी गई.

IBJA ने भी जारी क‍िया रेट
इंड‍ियन बुल‍ियन ज्‍वैलरी एसोस‍िएशन (https://ibjarates.com) की तरफ से जारी क‍िये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला गोल्‍ड आज ग‍िरकर 133099 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. 29 द‍िसंबर को इसने 1.38 लाख का आंकड़ा क्रॉस क‍िया था. इसी तरह 22 कैरेट वाला गोल्‍ड ग‍िरकर 121919 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. 18 कैरेट वाले गोल्‍ड का रेट 99,824 रुपये और 14 कैरेट वाला गोल्‍ड 77,863 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया.

फरवरी डिलीवरी वाला सोना भी टूटा

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 14,124 रुपये यानी 5.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,36,888 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. जबकि फरवरी डिलीवरी वाला सोना 782 रुपये गिरकर 1,35,884 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. कारोबारी सत्र के दौरान चांदी 2,32,228 रुपये तो सोना 1,35,618 रुपये के इंट्रा-डे लो तक पहुंच गया. यह गिरावट 2025 में अधिकांश समय में हुई तेज बढ़त के बाद आई है. घरेलू स्पॉट गोल्ड (तुरंत खरीदा-बेचा जाने वाला सोना) की कीमत इस साल अब तक 76 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 70 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है. यह 1979 के बाद सबसे अच्छी सालाना बढ़त मानी जा रही है.

 

2026 में क्‍या रहेगा सोने का हाल?
साल 2025 में सोना 60 प्रत‍िशत से ज्‍यादा की तेजी के साथ र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. साल 2026 में भी ज्यादातर एक्सपर्ट इसके दाम में तेजी की उम्‍मीद जता रहे हैं. वर्ल्‍ड गोल्ड काउंसिल, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और मोर्गन स्टैनली जैसे बड़े संस्थान ग्लोबल गोल्ड प्राइस को 4,500 डॉलर से 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान जता रहे हैं. यद‍ि यह तेजी आई तो भारत में कीमत बढ़कर 1.50 लाख रुपये से 1.85 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Gold priceSilver price

