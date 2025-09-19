Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें प्रमुख शहरों का भाव
Advertisement
trendingNow12928196
Hindi Newsबिजनेस

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें प्रमुख शहरों का भाव

इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, शुक्रवार को भारत में सोने की कीमत 1,09,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है. गुरुवार को ये कीमत 1,10,330 रुपये थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें प्रमुख शहरों का भाव

Gold Price Today: 19 सितंबर को सोने की कीमतों में और गिरावट आई है. FED बैठक से पहले बुधवार को सोने की कीमत 3,707.57 डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, शुक्रवार को भारत में सोने की कीमत 1,09,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है. गुरुवार को ये कीमत 1,10,330 रुपये थी.

1,10,000 रुपये का आंकड़ा पार

सोने ने हाल ही में 15 सितंबर को 1,10,000 रुपये का आंकड़ा पार किया था और फेड द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती ने इस तेजी को बढ़ावा दिया था. बाजार विश्लेषक इस फैसले के बाद सोने की लॉन्ग टर्म संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक,दिल्ली, चेन्नई और अन्य शहरों में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,09,140 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,09,330 रुपये है. बेंगलुरु में ये 1,09,410 रुपये और कोलकाता में 1,09,180 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल के मुताबिक, सोने का हाजिर भाव 3,647 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुताबिक, 3 अक्टूबर का चांदी का वायदा भाव 1,09,030 रुपये की बढ़त के साथ 1,09,030 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

जानिए अपने शहर का रेट 

दिल्ली- 1,09,140 रुपये प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,09,140 रुपये प्रति 10 ग्राम 
मुंबई- 1,09,330 प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु- 1,09,410 रुपये प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,09,180 रुपये प्रति 10 ग्राम

सिल्वर का हाजिर और वायदा भाव 

इंडिया बुलियन एसोसिएशन  के अनुसार, सिल्वर की कीमत बढ़कर 1,27,070 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. इसकी तुलना में गुरुवार को चांदी का भाव 1,26,770 रुपये प्रति किलोग्राम था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार, 5 अक्टूबर का चांदी वायदा भाव बढ़त के साथ 1,27,136 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold price today

Trending news

पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
;