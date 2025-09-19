Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें प्रमुख शहरों का भाव

Gold Price Today: 19 सितंबर को सोने की कीमतों में और गिरावट आई है. FED बैठक से पहले बुधवार को सोने की कीमत 3,707.57 डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, शुक्रवार को भारत में सोने की कीमत 1,09,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है. गुरुवार को ये कीमत 1,10,330 रुपये थी.

1,10,000 रुपये का आंकड़ा पार

सोने ने हाल ही में 15 सितंबर को 1,10,000 रुपये का आंकड़ा पार किया था और फेड द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती ने इस तेजी को बढ़ावा दिया था. बाजार विश्लेषक इस फैसले के बाद सोने की लॉन्ग टर्म संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक,दिल्ली, चेन्नई और अन्य शहरों में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,09,140 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,09,330 रुपये है. बेंगलुरु में ये 1,09,410 रुपये और कोलकाता में 1,09,180 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल के मुताबिक, सोने का हाजिर भाव 3,647 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुताबिक, 3 अक्टूबर का चांदी का वायदा भाव 1,09,030 रुपये की बढ़त के साथ 1,09,030 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

जानिए अपने शहर का रेट

दिल्ली- 1,09,140 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,09,140 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई- 1,09,330 प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु- 1,09,410 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,09,180 रुपये प्रति 10 ग्राम

सिल्वर का हाजिर और वायदा भाव

इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, सिल्वर की कीमत बढ़कर 1,27,070 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. इसकी तुलना में गुरुवार को चांदी का भाव 1,26,770 रुपये प्रति किलोग्राम था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार, 5 अक्टूबर का चांदी वायदा भाव बढ़त के साथ 1,27,136 रुपये पर कारोबार कर रहा था.