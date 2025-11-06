Advertisement
सोने की चमक बरकरार! ₹1,20,900 के पार पहुंचा गोल्ड, देखें आपके शहर में क्या हैं भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड $3,970 प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रहा था, जो बुधवार को 1.2% की बढ़त के बाद स्थिर हुआ. इस वर्ष अब तक सोना 50% से अधिक बढ़ चुका है. अक्टूबर में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें हल्की गिरावट देखी गई.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:20 AM IST
सोने की चमक बरकरार! ₹1,20,900 के पार पहुंचा गोल्ड, देखें आपके शहर में क्या हैं भाव

Gold Price Today: गुरुवार यानी 6 नवंबर को भारत में सोने की कीमत ₹1,20,900 प्रति 10 ग्राम के लेवल पर दर्ज की गई है. पिछले एक सप्ताह में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज करने के बाद कीमतें स्थिर रही हैं क्योंकि निवेशक अमेरिकी ब्याज दरों के रुझान का आकलन कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड $3,970 प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रहा था, जो बुधवार को 1.2% की बढ़त के बाद स्थिर हुआ. इस वर्ष अब तक सोना 50% से अधिक बढ़ चुका है. अक्टूबर में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें हल्की गिरावट देखी गई.

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती, केंद्रीय बैंकों की निरंतर खरीदारी और गोल्ड ETF में मजबूत निवेश ने सोने की कीमतों को सहारा दिया है. दूसरी ओर, अमेरिका में इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन जारी है, जिससे कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों का प्रकाशन विलंबित हो गया है. फ्यूचर मार्केट में, दिसंबर 25 डिलीवरी के लिए सोने के वायदा मूल्य ₹1,20,522 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे, जबकि स्पॉट प्राइस $3,982 प्रति औंस पर दर्ज की गई.

ADP रिसर्च के मुताबिक, अमेरिका में निजी क्षेत्र में अक्टूबर माह में 42,000 नौकरियों की ग्रोथ हुई, जो लगातार दो महीनों की गिरावट के बाद आई है. ये मामूली बढ़ोतरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट की चिंताओं को कुछ हद तक कम करती है, लेकिन समग्र रूप से धीमी आर्थिक गतिविधियों के संकेत बरकरार हैं.

सोने की कीमतें 

 

गुरुवार को देशभर में सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिली. राजधानी नई दिल्ली में सोना ₹1,20,480 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि मुंबई में इसकी कीमत ₹1,20,690 प्रति 10 ग्राम रही. बेंगलुरु में सोना ₹1,20,780, और कोलकाता में ₹1,20,530 प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया. वहीं, चेन्नई में सोने की कीमत सबसे ज्यादा ₹1,21,040 प्रति 10 ग्राम रही. वायदा बाजार में भी मामूली बढ़त दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के अनुसार, दिसंबर 25 डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,20,522 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड $3,982 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो बुधवार की मजबूत बढ़त के बाद स्थिर दिखाई दिया.

चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट

भारत बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार को चांदी ₹1,47,870 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. वहीं, दिसंबर 25 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ₹1,47,321 प्रति किलोग्राम का स्तर दर्ज किया.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Gold price today

Trending news

