Gold Price Today: नहीं थम रही सोने-चांदी की रफ्तार, एक्‍सपर्ट ने बताया-अभी न‍िवेश करना चाह‍िए या नहीं?

Gold Price Today: नहीं थम रही सोने-चांदी की रफ्तार, एक्‍सपर्ट ने बताया-अभी न‍िवेश करना चाह‍िए या नहीं?

Gold and Silver Price: सोने-चांदी के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद काफी लोग यह सोच रहे हैं क‍ि अब इस लेवल पर पहुंचने के बाद सोने और चांदी में न‍िवेश करना सही रहेगा या नहीं? एक्‍सपर्ट ने बताया क‍ि अभी सोने और चांदी के रेट चढ़कर कहां पहुंच सकते हैं?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:33 PM IST
Gold Price Today: नहीं थम रही सोने-चांदी की रफ्तार, एक्‍सपर्ट ने बताया-अभी न‍िवेश करना चाह‍िए या नहीं?

Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमत हर द‍िन आसमान छू रही हैं. बुधवार यानी 28 जनवरी को फ‍िर से दाम में बंपर उछाल देखने को म‍िला है. MCX हो या सर्राफा बाजार दोनों जगह ही गोल्‍ड-स‍िल्‍वर की कीमत ने र‍िकॉर्ड बनाया हुआ है. MCX पर बुधवार सुबह के कारोबार में गोल्‍ड 3% से ज्यादा चढ़कर पहली बार 1.62 लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. यह सोने का र‍िकॉर्ड हाई है, जहां फरवरी फ्यूचर्स 4,700 रुपये से ज्यादा की बढ़त के साथ 1,62,429 रुपये पर पहुंच गया. चांदी का भी मार्च फ्यूचर 21,400 रुपये चढ़कर 3,77,655 रुपये किलो के नए र‍िकॉर्ड पर पहुंच गया. दोनों ही कीमती धातुओं में यह तेजी ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता, डॉलर की कमजोरी और मजबूत स्पॉट डिमांड से आई है.

सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे निवेशक

दुन‍ियाभर में ज‍ियो-पॉलि‍ट‍िकल टेंशन लगातार बनी हुई है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं. अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में भी ग‍िरावट देखी जा रही है, यह चार साल के लोअर लेवल पर पहुंच गया. कमजोर डॉलर से सोना विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता हो जाता है. ट्रंप की टैरिफ पॉल‍िसी (साउथ कोरिया और कनाडा पर) से ग्‍लोबल ट्रेड और इकोनॉम‍िक ग्रोथ पर अन‍िश्‍च‍ितता बढ़ी है. भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी अभी पॉज‍िट‍िव संकेत द‍िखाई नहीं दे रहे. लेक‍िन तमाम लोग ऐसे हैं जो महंगा सोचकर आज तक न‍िवेश नहीं कर पाए. लेक‍िन न‍िवेशकों का सवाल यही है क‍ि क्‍या सोने-चांदी में अब र‍िकॉर्ड लेवल पर न‍िवेश करना सही रहेगा. इस लेवल पर न‍िवेश करने से र‍िटर्न म‍िलेगा या आने वाले समय में नुकसान हो सकता है.

अब भी खरीदने का सही समय? एक्‍सपर्ट की राय
एक्सपर्ट का मानना है कि ग्‍लोबल अनिश्चितता के बीच रैली जारी रहेगी. सोना सुरक्ष‍ित न‍िवेश बना हुआ है. पृथ्‍वी फ‍िनमार्ट के डायरेक्‍टर मनोज कुमार जैन (Manoj Kumar Jain) ने गोल्‍ड में इनवेस्‍टमेंट को लेकर कहते हैं, दुन‍ियाभर में ज‍ियोपॉल‍िट‍िकल टेंशन और ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता के बीच सोने में न‍िवेश जारी रखना चाह‍िए. साल 2026 के दौरान सोना पूरे साल चमक को बरकरार रखेगा. डॉलर इंडेक्‍स कल ब्रेक डाउन के बाद चार साल के न‍िचले लेवल पर पहुंच गया. इसमें आने वाले समय में कमजोरी बढ़ सकती है. इससे सोने- चांदी के अलावा दूसरी कमोड‍िटी में भी मजबूती के संकेत द‍िखाई दे रहे हैं.

दो लाख रुपये पर पहुंचेगा सोने का रेट!
सोने के साल 2026 में ही इंटरनेशनल मार्केट में 6000 डॉलर प्रत‍ि औंस और भारतीय बाजार में दो लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के लेवल पर पहुंचने की उम्‍मीद है. अगर कोई न‍िवेशक न‍िवेश करने से चूक गया है तो अभी भी इनवेस्‍ट क‍िया जा सकता है. न‍िवेश हमेशा एसआईपी (SIP) के रूप में ही करें. यद‍ि 5-10 प्रत‍िशत की ग‍िरावट आती है तो लंपसम में न‍िवेश करने का मौका है. ओवरऑल ट्रेंड पॉज‍िट‍िव बना हुआ है.

चांदी पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत
चांदी के बारे में जैन कहते हैं क‍ि इसको लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. कॉमेक्‍स में 125 डॉलर और भारतीय बाजार में 4 लाख रुपये का मनोवैज्ञान‍िक लेवल बना हुआ है. इस लेवल पर जाकर करेक्‍शन आ सकता है. चांदी इंटरनेशनल मार्केट में 150 डॉलर तक और भारतीय बाजार में 4.70 लाख रुपये पर पहुंच सकती है. अगर प्रॉफ‍िट बुक‍िंग के बाद यह ग‍िरकर 3.20 लाख से 3.50 लाख रुपये पर आती है तो यह इसमें न‍िवेश का अच्‍छा मौका रहेगा.

सर्राफा मार्केट का हाल
https://ibjarates.com/ की वेबसाइट पर जारी क‍िये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना बुधवार को करीब 5000 रुपये की तेजी के साथ 163827 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. 23 कैरेट वाला गोल्‍ड 163171 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर, 22 कैरेट गोल्‍ड 150066 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर देखा गया. चांदी की कीमत की बात करें तो यह एक ही द‍िन में 20000 रुपये चढ़कर 361821 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गई. आने वाले द‍िनों में सोने-चांदी कीमत में रैली बनी रहने की उम्‍मीद है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से आज पॉल‍िसी का ऐलान क‍िया जाना है. जनवरी में यूएस कस्‍टमर कॉन्‍फ‍िडेंस ग‍िरकर 11.5 साल के निचले लेवल पर पहुंच गया. जॉब मार्केट कमजोर होने की उम्‍मीद के बीच फेड रेट में कटौती कर सकता है. बाजार को जनवरी में रेट स्‍थ‍िर रहने की उम्‍मीद है. लेकिन पूरे साल में कम से कम दो बार रेट में कटौती होने की उम्‍मीद है, यह कटौती सेकेंड हॉफ में हो सकती है. ट्रंप की तरफ से फेड के नए चेयरमैन के आने पर रेट में कटौती की उम्‍मीद जताई गई है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Gold Price

