Gold Rate: सोने-चांदी का ब्रेक फेल, तूफानी तेजी के साथ भागा सोना ₹1.27 लाख के पार, चांदी ₹7103 महंगी

Gold Rate Today: सोने की कीमत में तूफानी तेजी लौट आई है. सोना और चांदी एक बार फिर से चढ़ने है. साल के बीते 10 महीनों में सोने 50 हजार रुपये से अधिक महंगा हो चुका है. बीते हफ्ते थोड़ी राहत देने के बाद से सोना फिर से चढ़ने लगा है. 13 नवंबर को सोने की कीमत 2290 रुपये के बढ़त के सा 126124 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े पर पहुंच गया.

आज सोने-चांदी की कीमत

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेशकों की मजबूत खरीदारी के चलते सोने की कीमत में आज बड़ी तेजी देखने को मिली. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और भू-राजनीतिक तनाव के चलते सोने के दाम में बड़ी तेजी आई है. आज 10 ग्राम सोना 1.26 लाख रुपये को पार कर गया. जबकि चांदी की कीमत 163808 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई. ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 0.4% बढ़कर $4,214.52 प्रति औंस पर पहुंच गया,फ्यूचर्स गोल्ड $4,218.20 प्रति औंस पर पहुंच गया.

सोने की कीमत में तेजी की वजह

जानकारों की माने तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में संभावित कटौती और डॉलर की कमजोरी के चलते सोने की कीमत में ये तेजी लौटी है. वहीं सेंट्रल बैंकों की ओर से खरीदारी ने सोने को सपोर्ट दे दिया है. भू-राजनीतिक तनाव के चलते अनिश्चितता का माहौल है, जिसके चलते सोने में निवेश बढ़ा है. संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी जारी है.

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की कीमत के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 126124 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 11550 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 94593 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.