Advertisement
trendingNow13000476
Hindi Newsबिजनेस

Gold Rate: सोने-चांदी का ब्रेक फेल, तूफानी तेजी के साथ भागा सोना ₹1.27 लाख के पार, चांदी ₹7103 महंगी

सोने की कीमत में तूफानी तेजी लौट आई है. सोना और चांदी एक बार फिर से चढ़ने है. साल के बीते 10 महीनों में सोने 50 हजार रुपये से अधिक महंगा हो चुका है. बीते हफ्ते थोड़ी राहत देने के बाद से सोना फिर से चढ़ने लगा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 13, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Rate: सोने-चांदी का ब्रेक फेल, तूफानी तेजी के साथ भागा सोना ₹1.27 लाख के पार, चांदी ₹7103 महंगी

Gold Rate Today: सोने की कीमत में तूफानी तेजी लौट आई है. सोना और चांदी एक बार फिर से चढ़ने है. साल के बीते 10 महीनों में सोने 50 हजार रुपये से अधिक महंगा हो चुका है. बीते हफ्ते थोड़ी राहत देने के बाद से सोना फिर से चढ़ने लगा है. 13 नवंबर को सोने की कीमत 2290 रुपये के बढ़त के सा 126124 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े पर पहुंच गया.  

आज सोने-चांदी की कीमत  

 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेशकों की मजबूत खरीदारी के चलते सोने की कीमत में आज बड़ी तेजी देखने को मिली. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और भू-राजनीतिक तनाव के चलते सोने के दाम में बड़ी तेजी आई है. आज 10 ग्राम सोना 1.26 लाख रुपये को पार कर गया. जबकि चांदी की कीमत 163808 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई. ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 0.4% बढ़कर $4,214.52 प्रति औंस पर पहुंच गया,फ्यूचर्स गोल्ड $4,218.20 प्रति औंस पर पहुंच गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोने की कीमत में तेजी की वजह  

जानकारों की माने तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में संभावित कटौती और डॉलर की कमजोरी के चलते सोने की कीमत में ये तेजी लौटी है. वहीं सेंट्रल बैंकों की ओर से खरीदारी ने सोने को सपोर्ट दे दिया है. भू-राजनीतिक तनाव के चलते अनिश्चितता का माहौल है, जिसके चलते सोने में निवेश बढ़ा है. संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी जारी है. 

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत  

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की कीमत के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 126124 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 11550 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 94593 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
Delhi blast
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
Delhi blast
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Shaheen Shahid
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi blast
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?