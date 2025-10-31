Advertisement
Gold Demand India: सोने के पैर में 'रॉकेट' किसने बांधे? धनतेरस बीतने के बाद अब पता चली अंदर की बात

Gold Price Today: सोने की कीमत अब 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे पहुंच गई है. धनतेरस के आसपास यह 1.35 लाख के करीब पहुंच गया था. सोने के आभूषण, सिक्के आदि खरीदने के शौकीन भारतीयों को समझ नहीं आ रहा कि सोना इतना तेज क्यों भाग रहा है? अब एक्सपर्ट ने अंदर की बात बताई है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:37 AM IST
धनतेरस पर अगर आप सोना खरीदे होंगे या कम से कम रेट ही लिए होंगे तो एक बार चौंके जरूर होंगे. सोने की रफ्तार ही कुछ ऐसी है. लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सोने के पैर में 'रॉकेट' किसने बांध दिए हैं? Why is gold getting so costly? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारत में रीजनल सीईओ सचिन जैन ने अब त्योहार के बाद इस बारे में विस्तार से बताया है. उन्होंने कहा कि सोने के कारोबार और गोल्ड इंडस्ट्री के लिए यह बेहद दिलचस्प समय है. अकेले इस साल (यानी 2025) हमने सोने की कीमतों में 40 से ज्यादा पीक (जब सोना रिकॉर्ड रेट में पहुंचा) देखा है. पिछले 18 से 19 महीनों में देखें तो 84 से ज्यादा ऐसे पीक सामने आए. वह कहते हैं कि इसकी वजह जियोपॉलिटिक्स, डॉलर का प्रभाव या इस्तेमाल कम होता दिखना (De-dollarisation) और चीन जैसे देशों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सोना खरीदना और जमा करना भी रहा है.

एएनआई से बातचीत में सचिन जैन ने कहा कि वैसे, इस साल सोने की कीमतों में तेजी रहने का सबसे बड़ा कारण पश्चिमी बाजारों, मुख्य रूप से अमेरिका के साथ-साथ हॉन्ग कॉन्ग और जापान जैसे पूर्वी बाजारों में निवेश की मांग और निवेशकों की दिलचस्पी है. गोल्ड एक्सपर्ट ने कहा कि अगर मैं डेली ब्रेक-अप दूं तो तो 18,70,000 करोड़ रुपये मूल्य के सोने का व्यापार हो रहा है. यह सोने को सबसे ज्यादा तरल संपत्ति बनाता है. पूरी दुनिया में हमने इस तिमाही में 1313 टन सोने की खपत देखी है, जो किसी भी तिमाही में अब तक का रिकॉर्ड है. 

भारत में गहने से ज्यादा बिस्किट की डिमांड!

उन्होंने आगे बताया कि सोने के बिस्किट और सिक्कों का बाजार भारत, चीन और यूरोपीय बाजारों में करीब 17% की दर से बढ़ रहा है. हालांकि आभूषणों की मांग में 19% की गिरावट दर्ज की गई है. जैन ने कहा कि इसकी मुख्य वजह आभूषणों या सोने की कीमतों में आश्चर्यजनक तरीके से वृद्धि है. भारत में सोने की खपत करीब 209.4 टन रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में करीब 16% कम है. इस कारण आभूषणों की मांग के लिहाज से हम वॉल्यूम में करीब 31% की गिरावट देखते हैं. सोने की रीसाइक्लिंग, या सोने को नकदी में बदलने की प्रक्रिया में भी 7% की गिरावट आई है. 

RBI ने कितना सोना खरीदा?

इस साल सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार आरबीआई के पास 880.8 टन सोना है. इसमें से 575.8 टन का एक बड़ा हिस्सा भारत में सुरक्षित रखा गया है. इसके अलावा 290.3 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास रखा गया है. वहीं, 14 टन सोना गोल्ड डिपॉजिट अरेंजमेंट का हिस्सा है. आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2023 से आरबीआई ने विदेश से अपना 274 टन सोना भारत में वापस ला चुका है.आरबीआई की ओर से यह फैसला भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए विदेशी रिजर्व की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है.

पढ़ें: 10 साल में चमका भारत का खजाना, इतना हुआ गोल्ड रिजर्व, दुनिया भी रह जाएगी चकित

 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

gold news

