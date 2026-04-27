Gold Price Today : सोने में आई नरमी, MCX पर फिसले दाम; दिल्ली, मुंबई, पुणे समेत बड़े शहरों में जानिए आज का लेटेस्ट रेट

Gold Price Today : गोल्ड की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली है. वायदा कारोबार में कमजोर वैश्विक संकेतों और स्पॉट मार्केट में सुस्त मांग के चलते गोल्ड प्राइस नीचे आया है. हालांकि, देश के प्रमुख शहरों में रिटेल गोल्ड रेट्स का ट्रेंड मिला-जुला रहा है. कुछ शहरों में सोने के दाम में हल्की तेजी दर्ज की गई, जबकि कई शहरों में भाव स्थिर रहे हैं. निवेशकों की नजर अब अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों से जुड़े संकेतों पर बनी हुई है. शादी-ब्याह और निवेश सीजन के बीच सोने की हर हलचल आम खरीदारों के लिए अहम मानी जा रही है. ऐसे में अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जान लें.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून डिलीवरी वाले गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 349 रुपये यानी 0.23 फीसदी गिरकर 1,52,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए. विश्लेषकों ने कहा कि कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर निवेशकों की धारणा पर पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क में गोल्ड फ्यूचर्स 0.05 फीसदी फिसलकर 4,711.98 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा है.

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शहरवार आज सोने का भाव

बेंगलुरु

बेंगलुरु में सोने के दाम स्थिर रहे हैं. 24 कैरेट सोना 15,404 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,120 रुपये और 18 कैरेट 11,553 रुपये प्रति ग्राम है.

दिल्ली

दिल्ली में सोने की कीमतों में हल्की तेजी रही. 24 कैरेट सोना 15,457 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,170 रुपये और 18 कैरेट 11,587 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई

मुंबई में भी सोने के दाम बढ़े हैं. 24 कैरेट सोना 15,442 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,155 रुपये और 18 कैरेट 11,582 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई

चेन्नई में सोने के दाम स्थिर रहे. 24 कैरेट 15,491 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,200 रुपये और 18 कैरेट 11,850 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता

कोलकाता में सोने की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई. 24 कैरेट 15,442 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,155 रुपये और 18 कैरेट 11,582 रुपये प्रति ग्राम है.

हैदराबाद

हैदराबाद में सोने के दाम स्थिर रहे हैं. 24 कैरेट 15,404 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,120 रुपये और 18 कैरेट 11,553 रुपये प्रति ग्राम है.

अहमदाबाद

अहमदाबाद में सोने की कीमतों में तेजी रही. 24 कैरेट 15,447 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,160 रुपये और 18 कैरेट 11,587 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर

जयपुर में भी सोने के दाम बढ़े. 24 कैरेट 15,457 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,170 रुपये और 18 कैरेट 11,587 रुपये प्रति ग्राम है.

भुवनेश्वर

भुवनेश्वर में सोने की कीमतों में हल्की बढ़त रही. 24 कैरेट 15,442 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,155 रुपये और 18 कैरेट 11,582 रुपये प्रति ग्राम है.

पुणे

पुणे में भी सोने के दाम बढ़े हैं. 24 कैरेट 15,442 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,155 रुपये और 18 कैरेट 11,582 रुपये प्रति ग्राम है.

कानपुर

कानपुर में सोने की कीमतों में तेजी रही. 24 कैरेट 15,457 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,170 रुपये और 18 कैरेट 11,587 रुपये प्रति ग्राम है.