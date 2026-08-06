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Gold Price: होर्मुज खुलने की उम्‍मीद से सोने में लगी 'आग', चढ़कर 7 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर; चेक करें 24 K का रेट

Strait of Hormuz: स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की उम्‍मीद में सोने-चांदी की कीमत में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. इस खबर के बाद सोना चढ़कर 7 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. सोने की कीमत में प‍िछले चार कारोबारी सत्र से तेजी देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 06, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:00 AM IST
Gold Price: होर्मुज खुलने की उम्‍मीद से सोने में लगी 'आग', चढ़कर 7 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर; चेक करें 24 K का रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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