Gold and Silver Price: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की खबर से दुनियाभर में इसका असर देखा जा रहा है. दोनों देशों के बीच ओमान के मीडिएशन में बातचीत से होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलने की उम्मीद की जा रही है. इस खबर के बाद सोने की कीमत में जबरदस्त तेजी देखी गई. सोने के दाम में पिछले तीन दिन से जारी तेजी गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रही. इसके साथ ही गोल्ड चढ़कर अपने सात हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया.
गुरुवार सुबह इंटरनेशनल वायदा मार्केट में गोल्ड 45 डॉलर प्रति औंस चढ़कर 4,350 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता देखा गया. चांदी में भी तेजी देखी गई और यह उछलकर 62.53 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. इस तेजी के पीछे का कारण अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी, ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने की उम्मीद है.
अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने और अमेरिकी लेबर मार्केट के कमजोर आंकड़ों ने इस संभावना को बढ़ा दिया है कि फेड रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाने से बचेगा. इससे सोने की कीमत को मजबूती मिल रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई है. इस बातचीत से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है.
मिडिल ईस्ट से एनर्जी सप्लाई बहाल होने का रास्ता साफ हुआ है. इसके चलते इस हफ्ते क्रूड ऑयल में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है. तेल सस्ता होने से महंगाई को लेकर चिंता कम हुई है, जिससे फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद घटी है. जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होने और ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण सोने के दाम तेजी से ऊपर चढ़े हैं. इस हफ्ते सोने के दाम में 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है. महंगाई और ब्याज दर पर चिंता कम होने से निवेशकों ने इस साल फेड रिजर्व की तरफ से की जाने वाली संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी के अनुमान को घटाया है.
घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 145626 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड का भाव 133393 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 109220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी की बात करें तो यह एक ही दिन में 6000 रुपये से ज्यादा चढ़ गई और 224562 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)