म‍िड‍िल ईस्‍ट से एनर्जी सप्‍लाई बहाल होने का रास्ता साफ हुआ है. इसके चलते इस हफ्ते क्रूड ऑयल में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है. तेल सस्ता होने से महंगाई को लेकर चिंता कम हुई है, जिससे फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर बढ़ाने की उम्‍मीद घटी है. ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन कम होने और ग्‍लोबल इकोनॉम‍िक स‍िचुएशन के कारण सोने के दाम तेजी से ऊपर चढ़े हैं. इस हफ्ते सोने के दाम में 6 प्रतिशत की तेजी देखने को म‍िली है. महंगाई और ब्याज दर पर चिंता कम होने से निवेशकों ने इस साल फेड रिजर्व की तरफ से की जाने वाली संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी के अनुमान को घटाया है.