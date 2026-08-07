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Gold Price: ग‍िरावट से उबरा सोना! 6 महीने बाद रेट में जबरदस्‍त तेजी ने बनाया र‍िकॉर्ड; एक हफ्ते में क‍ितने चढ़े दाम

Gold and Silver Price: साल 2026 की शुरुआत में सोने और चांदी दोनों की ही कीमत चढ़कर र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे. लेक‍िन उसके बाद फरवरी के महीने से इन दोनों कीमती धातुओं में ग‍िरावट का रुख देखा गया. अब गोल्‍ड प‍िछले छह महीने के दौरान एक हफ्ते में सबसे ज्‍यादा चढ़ गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 07, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:08 AM IST
Gold Price: ग‍िरावट से उबरा सोना! 6 महीने बाद रेट में जबरदस्‍त तेजी ने बनाया र‍िकॉर्ड; एक हफ्ते में क‍ितने चढ़े दाम
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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