Gold Price Update: ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में जारी उठापटक और अमेरिका में ब्‍याज दर के भविष्य को लेकर बन रहे समीकरण के बीच सोने की चमक फिर से बढ़ गई है. सोने के दाम में प‍िछले कुछ द‍िन से चल रही उठापटक का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा. इसके साथ ही यह जनवरी के बाद अपने सबसे शानदार वीकली राउंडअप की तरफ बढ़ गया. इंटरनेशनल वायदा बाजार कॉमेक्‍स पर (Comex) शुक्रवार सुबह स्‍पॉट गोल्‍ड 23 डॉलर प्रत‍ि औंस से ज्‍यादा चढ़कर 4,323 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेंड कर रहा है. पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह सात हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था.