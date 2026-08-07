Gold Price Update: ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में जारी उठापटक और अमेरिका में ब्याज दर के भविष्य को लेकर बन रहे समीकरण के बीच सोने की चमक फिर से बढ़ गई है. सोने के दाम में पिछले कुछ दिन से चल रही उठापटक का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा. इसके साथ ही यह जनवरी के बाद अपने सबसे शानदार वीकली राउंडअप की तरफ बढ़ गया. इंटरनेशनल वायदा बाजार कॉमेक्स पर (Comex) शुक्रवार सुबह स्पॉट गोल्ड 23 डॉलर प्रति औंस से ज्यादा चढ़कर 4,323 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा है. पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह सात हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था.
पिछले एक हफ्ते के दौरान ही सोने के दाम 5 प्रतिशत से ज्यादा उछल गए हैं. निवेशकों की नजर अमेरिका के नॉन-एग्रीकल्चर पेरोल (Nonfarm Payrolls) आंकड़ों पर टिकी है. सोने के अलावा चांदी के रेट में भी उछाल देखा जा रहा है और यह कॉमेक्स पर तेजी के साथ 62.5 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद के कारण महंगाई (Inflation) दर के अनुमान में गिरावट आई है. इसका असर यह हुआ कि सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के लेवल से ऊपर निकलने में कामयाब रहा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान उम्मीद जताई कि ईरान के साथ जारी संघर्ष जल्द खत्म हो जाएगा. इसी बीच क्रूड ऑयल के दाम में पिछले कई दिन से देखी जा रही गिरावट के बाद आज उछाल देखा गया. एनर्जी प्राइस कम होने का असर महंगाई दर की चिंता को कम करता है. इससे लॉन्ग टर्म में ऊंची ब्याज दर बनाए रखने की जरूरत घट जाती है. दरअसल, सोना कोई तय रिटर्न या ब्याज नहीं देता. इसलिए ब्याज दर के नीचे आने की संभावना से इसकी डिमांड में इजाफा देखा जा रहा है.
क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट और कम होती महंगाई
फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज बढ़ाने की संभावना कम हुई
जियोपॉलिटिकल टेंशन के धीरे-धीरे कम होने के आसार
मजबूत टेक्निकल सपोर्ट और निवेशकों की तरफ से खरीदारी
बाकी कीमती धातुओं के दाम में आ रही तेजी भी कारण
निवेशक अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होने वाले जुलाई के पेरोल आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं. जानकारों का मानना है कि आंकड़ा चाहे जो भी रहे 4000 डॉलर के लेवल ने सोने के लिए मजबूत सपोर्ट का काम किया है, बाजार 4,600 डॉलर के सपोर्ट लेवल तक की तरफ देख रहा है. दूसरी तरफ से सितंबर में अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर बढ़ाने की संभावना घटकर 55 प्रतिशत रह गई. यहीं उम्मीद एक हफ्ते पहले तक 63 फीसदी पर थी.
सोने के अलावा दूसरी कीमती धातुओं में भी इस हफ्ते तेजी का माहौल देखने को मिला है. शुक्रवार को हाजिर चांदी 0.8 प्रतिशत चढ़कर 61.96 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि प्लेटिनम 0.4 प्रतिशत की तेजी के साथ यह 1,735.71 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. दूसरी तरफ पैलेडियम में 0.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है और यह 1,367.06 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. लेकिन इस हल्की गिरावट के बावजूद ये तीनों धातुएं भी शानदार वीकली तेजी दर्ज करने में कामयाब रहीं.
सोने और चांदी के दाम इंटरनेशनल मार्केट के साथ घरेलू बाजार में भी चढ़ रहे हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से गुरुवार शाम को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना करीब 3000 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़कर 148440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड का भाव 135971 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 111330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी की बात करें तो यह 1000 रुपये से ज्यादा चढ़कर 225674 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)