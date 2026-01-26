Gold Rate: ट्रंप के खुराफातों से रॉकेट पर सवार सोना, चांदी की बेलगाम रफ्तार, 26 जनवरी को भी गोल्ड-सिल्वर का गदर जारी, पहली बार बना खतरनाक रिकॉर्ड, चेक करें रेट्स

Gold Price In India: सोने की कीमत रोज नए रिकॉर्ड को तोड़ रही है. ऑल टाइम हाई को पछाड़कर भारत में 10 ग्राम सोना 1.55 लाख रुपये को पार कर चुका है, हालांकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली. 26 जनवरी को भारतीय बाजार में सोना करीब हजार रुपये गिरकर 154310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर गया. इससे पहले 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 155428 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

अमेरिका मचा रहा है सोने-चांदी में हलचल , 26 जनवरी को सोना चांदी ने मचाया गदर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से पैदा हुई दुनियाभर की अनिश्चितता और तनाव के चलते सोने-चांदी में अस्थिरता चरम पर है. सोना और चांदी दोनों ही लगातार गदर मचा रहे हैं. ट्रंप की नीतियों और टैरिफ, ट्रेड वॉर के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश का रुख कर रहे हैं, जो सोने-चांदी के पास पूरी होती है. यहीं वजह है कि सोने की मांग ने उसे सुपरस्टार बना दिया है और उसकी कीमतों में लगातार तेजी जारी है. मांग और डिमांड में भारी अंतर के चलते चांदी थमने का नाम नहीं ले रही है. 6 हजार KM दूर कल रात हुआ कुछ ऐसा कि भारत में क्रैश हो गए सोने-चांदी के दाम, भरभराकर ₹16500 गिरा सिल्वर, गोल्ड खरीदने पर बचेंगे ₹4000

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी का कहर जारी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार 5000 डॉलर प्रति औंस के पार चला गया है. रविवार को पहली बार Gold ने 5000 डॉलर प्रति औंस के पायदान को पार कर लिया. जनवरी 2024 में गोल्ड 2000 डॉलर पर था वो आज 5100 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. ये आंकड़े सोने-चांदी के गदर की गवाही देते हैं. Republic Day: जितने में आज डेढ़ लीटर दूध, उतने में 10 ग्राम सोना, लॉलीपॉप से भी कम में गाड़ी की टंकी फुल... 76 सालों में कितना बदल गया भारत

ट्रंप के आने के बाद से सोने-चांदी दोनों बेकाबू

अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप के बैठने के बाद सोने-चांदी दोनों परेशान है. ट्रंप के अमेरिकी सत्ता संभालने के बाद से जियोपॉलिटिल खतरों और डॉलर की कमजोरी के चलते गोल्ड की मांग बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. टैरिफ और ट्रेड वॉर से खतरनाक रूप से लिया है. शेयर बाजार में उठा पटक जारी है, जिसकी वजह से निवेशकों को सेफ हेवन की तलाश है, जो सोने में पूरी होती है. इस दौरान सिर्फ गोल्ड ही नहीं, चांदी ने भी नया मुकाम हासिल किया है. मार्केट की बढ़ती घबराहट सोने की कीमतों को ऊपर चढ़ा रही है.सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही नहीं,अमेरिकी राष्ट्रपति की घरेलू नीतियां भी निवेशकों को परेशान कर रही हैं. अमेरिकी फेडरल चीफ जेरोम पॉवेल के साथ ट्रंप की खींचतान, टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट की लटकी तलवार अमेरिका में आंतरिक तौर पर हचलच बढ़ाए हुए है. इस सबका असर सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है.