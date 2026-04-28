Advertisement
trendingNow13196808
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, MCX पर 7000 रुपये फिसली चांदी; जानें क्यों आई ये गिरावट?

Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, MCX पर 7000 रुपये फिसली चांदी; जानें क्यों आई ये गिरावट?

बाजार आंकड़ों के मुताबिक, आज चांदी के दाम में करीब 7,000 रुपये प्रति किलो तक की तेज गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही चांदी का भाव पिछले कुछ दिनों की तेजी से नीचे आ गया. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, MCX पर 7000 रुपये फिसली चांदी; जानें क्यों आई ये गिरावट?

Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है. इससे निवेशकों और खरीदारी की तैयारी कर रहे ग्राहकों दोनों की नजरें बाजार पर टिक गई हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार शुरू होते ही दोनों मेटल्स के भाव दबाव में आ गए.  बाजार आंकड़ों के मुताबिक, आज चांदी के दाम में करीब 7,000 रुपये प्रति किलो तक की तेज गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही चांदी का भाव पिछले कुछ दिनों की तेजी से नीचे आ गया. वहीं, सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली और प्रति 10 ग्राम रेट में अच्छी-खासी कमी आई. कारोबारियों का कहना है कि घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संकेतों का असर भी साफ नजर आया.

5 जून फ्यूचर में सोने के दाम भी दबाव में रहे और ये करीब 1.70% यानी लगभग ₹2,500 टूटकर ₹1.49 लाख के स्तर पर आ गया है. 3 जुलाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत लगभग ₹2.40 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई है. ये करीब ₹6,900 यानी 3% से अधिक की गिरावट को दर्शाता है.

क्यों आई ये गिरावट? 

Add Zee News as a Preferred Source

डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से सोने और चांदी जैसी धातुओं पर दबाव बढ़ा है. जब डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक अक्सर बुलियन मार्केट से दूरी बनाते हैं. इससे कीमतों में गिरावट आती है. इसके अलावा वैश्विक स्तर पर मुनाफावसूली भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है. हाल के दिनों में सोना और चांदी दोनों में तेज उछाल आया था. इससे बाद निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी बाजार भावना पर असर डाल रही है. तेल महंगा होने से महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ती है. इसका प्रभाव कमोडिटी बाजार पर पड़ता है. ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित रणनीति अपनाते हैं और जोखिम वाले सौदों से दूरी बना सकते हैं.

ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए ये गिरावट राहत की खबर मानी जा रही है. शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में यदि कीमतें नरम रहती हैं तो बाजार में मांग बढ़ सकती है. हालांकि, मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि अभी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver price today

Trending news

'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?
Mumbai News
'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?
NIA की छापेमारी, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार...वोटिंग से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?
West Bengal
NIA की छापेमारी, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार...वोटिंग से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?
गोधरा ने रच दिया इतिहास, जिस वॉर्ड में है 100% मुस्लिम आबादी, वहां जीती हिंदू महिला
Godhra municipal Election 2026
गोधरा ने रच दिया इतिहास, जिस वॉर्ड में है 100% मुस्लिम आबादी, वहां जीती हिंदू महिला
28 साल बीजेपी दफ्तर में पिलाई चाय, टिकट मिला तो 4000 वोटों से जीते, कौन हैं रमेश भील
Ramesh Bhil
28 साल बीजेपी दफ्तर में पिलाई चाय, टिकट मिला तो 4000 वोटों से जीते, कौन हैं रमेश भील
यूरोप यात्रा ने पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले: भगवंत मान
Punjab news
यूरोप यात्रा ने पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले: भगवंत मान
गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत पर गदगद PM मोदी, वोटर्स का जताया आभार
PM Modi
गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत पर गदगद PM मोदी, वोटर्स का जताया आभार
बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
assembly election exit poll 2026
बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
Himachal Pradesh
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
Salim Dola
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
Patiala Track Blast
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?