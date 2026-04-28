Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, MCX पर 7000 रुपये फिसली चांदी; जानें क्यों आई ये गिरावट?

Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है. इससे निवेशकों और खरीदारी की तैयारी कर रहे ग्राहकों दोनों की नजरें बाजार पर टिक गई हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार शुरू होते ही दोनों मेटल्स के भाव दबाव में आ गए. बाजार आंकड़ों के मुताबिक, आज चांदी के दाम में करीब 7,000 रुपये प्रति किलो तक की तेज गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही चांदी का भाव पिछले कुछ दिनों की तेजी से नीचे आ गया. वहीं, सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली और प्रति 10 ग्राम रेट में अच्छी-खासी कमी आई. कारोबारियों का कहना है कि घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संकेतों का असर भी साफ नजर आया.

5 जून फ्यूचर में सोने के दाम भी दबाव में रहे और ये करीब 1.70% यानी लगभग ₹2,500 टूटकर ₹1.49 लाख के स्तर पर आ गया है. 3 जुलाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत लगभग ₹2.40 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई है. ये करीब ₹6,900 यानी 3% से अधिक की गिरावट को दर्शाता है.

क्यों आई ये गिरावट?

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डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से सोने और चांदी जैसी धातुओं पर दबाव बढ़ा है. जब डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक अक्सर बुलियन मार्केट से दूरी बनाते हैं. इससे कीमतों में गिरावट आती है. इसके अलावा वैश्विक स्तर पर मुनाफावसूली भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है. हाल के दिनों में सोना और चांदी दोनों में तेज उछाल आया था. इससे बाद निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी बाजार भावना पर असर डाल रही है. तेल महंगा होने से महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ती है. इसका प्रभाव कमोडिटी बाजार पर पड़ता है. ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित रणनीति अपनाते हैं और जोखिम वाले सौदों से दूरी बना सकते हैं.

ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए ये गिरावट राहत की खबर मानी जा रही है. शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में यदि कीमतें नरम रहती हैं तो बाजार में मांग बढ़ सकती है. हालांकि, मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि अभी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.