गोल्ड क्रैश अलर्ट! सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, 1,20,000 रुपये के नीचे आया दाम, जानिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में क्या हैं भाव?

Gold Price Today : देशभर में सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है. सोने की कीमतें अपने हाई लेवल से 8% से ज्यादा गिर गई हैं. भारत में सोने की कीमतें 1,19,930 रुपये पर आ गई है. मंगलवार को भारत में सोने की कीमत ₹1,21,360 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी. दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत ₹700 घटकर ₹1,25,900 प्रति 10 ग्राम पर आ गई थी. ये गिरावट वैश्विक बाजार में कमजोरी के रुझान के कारण हुई क्योंकि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव में कमी आने से सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) की मांग घटी है.
दो हफ्ते पहले, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत लगातार पांचवें सेशन में नए हाई लेवल पर पहुंची थी. अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में ग्रोथ और फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज दर में कटौती की अटकलों ने सोने की मांग को मजबूत किया था.
क्यों कम हो रहे हैं दाम?
रविवार को अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने संभावित व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी. इस हफ्ते दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है. इससे पहले कीमतों में गिरावट कई कारणों से हुई थी, जिनमें अमेरिका-चीन के बीच सकारात्मक व्यापार वार्ताएं, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी सरकारी शटडाउन के चलते निवेशकों की स्थिति में अनिश्चितता शामिल थीं.
जानिए मुंबई दिल्ली चेन्नई में क्या हैं भाव?
नई दिल्ली में 10 ग्राम सोने का दाम ₹1,19,510, जबकि मुंबई में ये ₹1,19,710 प्रति 10 ग्राम ट्रेड कर रहा है. बेंगलुरु में सोने की कीमत ₹1,19,810 प्रति 10 ग्राम, और कोलकाता में ₹1,19,550 प्रति 10 ग्राम चल रही है. देश के चार प्रमुख शहरों में से सबसे अधिक भाव चेन्नई में दर्ज किए गए, जहां सोना ₹1,20,060 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर 5 के फ्यूचर्स की कीमत ₹1,19,605 रही है.
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (World Gold Council) के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को सोने का स्पॉट प्राइस $3,972 प्रति औंस तक पहुंच गया है