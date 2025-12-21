Gold Rate: सोना-चांदी दोनों हुए धड़ाम, खरीदारी का सही टाइम या अभी और गिरेगा रेट ?

Gold Silver Price News: बीते कई महीनों में सोने और चांदी के भाव में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. हाल ही में चांदी रिकॉर्ड बनाते हुए पहली बार 2 लाख रुपये के ऊपर प्रति एक किलोग्राम पहुंची थी. यह अभी भी दो लाख के ऊपर कारोबार कर रही है. इस बीच सोने-चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव भी जारी है. आइए जानते हैं कि अभी भारतीय बाजार में सोने-चांदी के भाव कितने रुपये हैं. हम यहां आपको 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट प्रति 10 ग्राम गोल्ड के भाव के साथ प्रति एक किलोग्राम चांदी के भाव को बता रहे हैं.

सोने और चांदी दोनों सस्ता

आंकड़ों को देखें तो अभी सोने के भाव में मामूली गिरावट देखने को मिली है. वहीं चांदी के भाव में तेज गिरावट दर्ज की गई है. चूंकि सोने-चांदी का यह बाजार शनिवार और रविवार को इनके रेट को अपडेट नहीं करता है. मतलब ये रेट्स शुक्रवार 19 दिसंबर वाले ही हैं, जो सोमवार 22 दिसंबर को अपडेट होने से पहले तक लागू हैं. इसके हिसाब से देखें तो 18 दिसंबर की तुलना में सोने की कीमत में तेजी और चांदी की कीमत में सुस्ती दिखी है.

18 दिसंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,32,474 रुपये (प्रति 10 ग्राम), 22 कैरेट सोने का भाव 1,21,346 रुपये और 18 कैरेट का भाव 99,356 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इसी तरह से 19 दिसंबर को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,32,394 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,21,273 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 99,296 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर बंद हुआ. यानी इस हिसाब से देखें तो सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली है. इसी तरह से चांदी की कीमत 2,01,250 रुपये से फिसलकर 2,00,336 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है. भारी मांग के कारण गोल्ड के भाव में काफी तेजी दिखी है. हालांकि, इस बीच उतार-चढ़ाव भी जारी है.यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कीमतों में जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है. इनके शामिल होते ही सोने की कीमत में और भी उछाल दिख सकती है.

Silver Price: चांदी अभी भी 2 लाख के पार

गोल्ड के बाद अब हम सिल्वर की बात करते हैं. चांदी हाल ही में इतिहास रचते हुए पहली बार प्रति किलोग्राम 2 लाख रुपये के पार पहुंची थी. अभी भी यह दो लाख के पार ही है. चांदी के भाव की बात करें तो फिलहाल चांदी में कुछ नरमी आई है. 1 किलो चांदी की कीमत 2 लाख 3 सौ 36 रुपये के करीब पहुंच गई है.