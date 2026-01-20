7वें आसमान पर सोना! ₹1.5 लाख के पार, क्या है अगला पड़ाव, आगे कहां रुकेगा?

Gold Prices hits All Time High : घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत डिमांड के कारण मंगलवार को सोने की कीमतों में 5,100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में कीमतें 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के अहम लेवल को पार कर गई हैं. ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,53,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछले क्लोजिंग लेवल 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

चांदी की कीमतों में भी तेजी

लोकल बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है और ये एक नए शिखर पर पहुंच गई हैं. चांदी की कीमत में 20,400 रुपये या लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और ये 3,23,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई. सोमवार को चांदी की कीमतों में 10,000 रुपये की तेजी आई थी जिससे दिल्ली में ये 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में स्पॉट गोल्ड पहली बार USD 4,700 प्रति औंस के लेवल को पार कर गया. गोल्ड की कीमत 1.42 प्रतिशत बढ़कर USD 4,737.40 प्रति औंस हो गई. स्पॉट चांदी भी बढ़कर विदेशी व्यापार में USD 95.88 प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं.