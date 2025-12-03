Advertisement
trendingNow13027044
Hindi Newsबिजनेस

हर द‍िन नया र‍िकॉर्ड बना रहा सोना, देश में कैसे तय होता है गोल्‍ड का रेट? इन चीजों का पड़ता है सीधा असर

मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय परिवारों के पास जून 2025 तक लगभग करीब 34,600 टन सोना जमा है, जिसकी कीमत लगभग 3.8 अरब डॉलर है. ये भारत के कुल GDP का 88.8 प्रतिशत है.  

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर द‍िन नया र‍िकॉर्ड बना रहा सोना, देश में कैसे तय होता है गोल्‍ड का रेट? इन चीजों का पड़ता है सीधा असर

Gold Rates in India: सोना भारतीयों के लिए सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक बना हुआ है. भारतीयों को सोना इतना पसंद क्यों है? इसका कारण दशकों पुरानी सांस्कृतिक और पारंपरिक मांग है,. चाहे त्योहार हो या लंबे समय के फाइनेंशियल टारगेट, सोने को खुशहाली और अनिश्चितता से बचने का एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है. महामारी के बाद के समय में मॉडर्न ग्लोबल जियो-पॉलिटिकल युद्धों और आर्थिक उथल-पुथल के बढ़ने के साथ सोने में काफी उछाल आया है. एक साल में, 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें 66 प्रतिशत तक बढ़ गईं हैं.

मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय परिवारों के पास जून 2025 तक लगभग करीब 34,600 टन सोना जमा है, जिसकी कीमत लगभग 3.8 अरब डॉलर है. ये भारत के कुल GDP का 88.8 प्रतिशत है.  

सोने की कीमतें कौन तय करता है?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में सोने के रेट में रोजाना बदलाव ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड, करेंसी में उतार-चढ़ाव और आर्थिक हालात से तय होता है. आम तौर पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) बेंचमार्क कीमतें तय करता है. लेकिन COMEX जैसे बड़े एक्सचेंज ग्लोबल रेट तय करते हैं. देश में इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) रोजाना सोने के रेट तय करता है. ये इंटरनेशनल कीमतों, फॉरेक्स एक्सचेंज रेट और लोकल डिमांड-सप्लाई की स्थितियों को ट्रैक करता है.

कैसे तय होती हैं गोल्ड की कीमतें?

महंगाई दर

महंगाई दर सोन में सेंटिमेंट को चलाने वाले अहम फैक्टर्स में से एक है. जब किराने का सामान, फ्यूल, बिजली और दूसरी चीज़ों और सर्विसेज की कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि महंगाई बढ़ रही है.

करेंसी

जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो सोने को लेकर सेंटिमेंट कमजोर हो जाता है क्योंकि दुनिया भर में बुलियन का ट्रेड अक्सर USD में होता है. इसलिए जब डॉलर गिरता है, तो सोने की कीमतों में उछाल आता है.

इंटरेस्ट रेट्स 

पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स और सोने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है. लेकिन जब US फेडरल रिजर्व जैसे ग्लोबल सेंट्रल बैंक जरूरी फंड रेट्स बढ़ाना शुरू करते हैं, तो इससे बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर जैसे दूसरे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आकर्षक हो जाते हैं और बदले में सोने की चमक फीकी पड़ जाती है. लेकिन जब फेड रेट्स कम करना शुरू करता है, तो डॉलर और यील्ड्स की तुलना में गोल्ड से हेजिंग रिटर्न बेहतर हो जाता है.

ज्वेलरी की डिमांड 

भारत रिच कल्चर और डाइवर्सिटी वाला देश है. इसलिए यहां शादियों, त्योहारों और परंपराओं के कई सीजन होते हैं, जिससे सोना खरीदना शुभ होता है. भारतीयों का मानना ​​है कि सोना रखना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये स्टेबिलिटी और खुशहाली भी लाता है.

कस्टम ड्यूटी, GST

भारत सरकार ने दो साल पहले सोने पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था. इस समय सोने पर 3 प्रतिशत जीएसटी और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज पर अलग से 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है. मेकिंग चार्ज अलग-अलग शहर के हिसाब से तय होते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold prices

Trending news

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन