Gold Rates in India: सोना भारतीयों के लिए सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक बना हुआ है. भारतीयों को सोना इतना पसंद क्यों है? इसका कारण दशकों पुरानी सांस्कृतिक और पारंपरिक मांग है,. चाहे त्योहार हो या लंबे समय के फाइनेंशियल टारगेट, सोने को खुशहाली और अनिश्चितता से बचने का एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है. महामारी के बाद के समय में मॉडर्न ग्लोबल जियो-पॉलिटिकल युद्धों और आर्थिक उथल-पुथल के बढ़ने के साथ सोने में काफी उछाल आया है. एक साल में, 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें 66 प्रतिशत तक बढ़ गईं हैं.

मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय परिवारों के पास जून 2025 तक लगभग करीब 34,600 टन सोना जमा है, जिसकी कीमत लगभग 3.8 अरब डॉलर है. ये भारत के कुल GDP का 88.8 प्रतिशत है.

सोने की कीमतें कौन तय करता है?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में सोने के रेट में रोजाना बदलाव ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड, करेंसी में उतार-चढ़ाव और आर्थिक हालात से तय होता है. आम तौर पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) बेंचमार्क कीमतें तय करता है. लेकिन COMEX जैसे बड़े एक्सचेंज ग्लोबल रेट तय करते हैं. देश में इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) रोजाना सोने के रेट तय करता है. ये इंटरनेशनल कीमतों, फॉरेक्स एक्सचेंज रेट और लोकल डिमांड-सप्लाई की स्थितियों को ट्रैक करता है.

कैसे तय होती हैं गोल्ड की कीमतें?

महंगाई दर

महंगाई दर सोन में सेंटिमेंट को चलाने वाले अहम फैक्टर्स में से एक है. जब किराने का सामान, फ्यूल, बिजली और दूसरी चीज़ों और सर्विसेज की कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि महंगाई बढ़ रही है.

करेंसी

जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो सोने को लेकर सेंटिमेंट कमजोर हो जाता है क्योंकि दुनिया भर में बुलियन का ट्रेड अक्सर USD में होता है. इसलिए जब डॉलर गिरता है, तो सोने की कीमतों में उछाल आता है.

इंटरेस्ट रेट्स

पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स और सोने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है. लेकिन जब US फेडरल रिजर्व जैसे ग्लोबल सेंट्रल बैंक जरूरी फंड रेट्स बढ़ाना शुरू करते हैं, तो इससे बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर जैसे दूसरे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आकर्षक हो जाते हैं और बदले में सोने की चमक फीकी पड़ जाती है. लेकिन जब फेड रेट्स कम करना शुरू करता है, तो डॉलर और यील्ड्स की तुलना में गोल्ड से हेजिंग रिटर्न बेहतर हो जाता है.

ज्वेलरी की डिमांड

भारत रिच कल्चर और डाइवर्सिटी वाला देश है. इसलिए यहां शादियों, त्योहारों और परंपराओं के कई सीजन होते हैं, जिससे सोना खरीदना शुभ होता है. भारतीयों का मानना ​​है कि सोना रखना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये स्टेबिलिटी और खुशहाली भी लाता है.

कस्टम ड्यूटी, GST

भारत सरकार ने दो साल पहले सोने पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था. इस समय सोने पर 3 प्रतिशत जीएसटी और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज पर अलग से 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है. मेकिंग चार्ज अलग-अलग शहर के हिसाब से तय होते हैं.