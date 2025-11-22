सोने की कीमतें ₹8,000 तक गिरीं, रिकॉर्ड हाई से भारी गिरावट, अभी खरीदें गोल्ड या और इंतजार करें?

Gold Rate Today : भारत के मल्टी-कॉमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतें पिछले एक महीने में रिकॉर्ड ऊंचाई से ₹8,099 प्रति 10 ग्राम गिरकर ₹1,24,195 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई है. अक्टूबर 2025 में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई ₹1,32,294 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी थीं. MCX डेटा के मुताबिक, शुक्रवार को सोने की कीमतें ₹1,24,195 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहीं. पिछले दो दशकों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी रही है. 2005 में ₹7,638 से बढ़कर 2025 (सितंबर तक) में यह ₹1,25,000 के ऊपर पहुंच चुका है. इन 20 वर्षों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है. इस साल (YTD) सोना 56% की तेज बढ़त दर्ज कर चुका है.

21 नवंबर को घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई थी. अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में कमजोरी और अगले महीने फेड रेट कट की कमजोर उम्मीदों के बीच सोना और चांदी दोनों ही नीचे फिसले हैं. सोने चांदी के वायदा कारोबार में नरमी देखने को मिली है.

क्यों आयी बड़ी गिरावट?

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञों का कहना है कि हाल की गिरावट में मुख्य रूप से भारतीय रुपए की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोरी और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता का असर रहा है. शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर ₹89.43 पर पहुंच गया.

क्या है एक्सपर्ट की राय?

सोने की शॉर्ट-टर्म सपोर्ट के बारे में बात करते हुए SS WealthStreet की फाउंडर सुगंधा सचदेवा ने कहा कि सोने की कीमतें अक्टूबर 2025 के मध्य से ₹1,18,000 से ₹1,28,000 प्रति 10 ग्राम के दायरे में रह रही हैं. सुगंधा सचदेवा ने कहा कि सोने का मजबूत सपोर्ट ₹1,21,700 प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि ₹1,28,000 प्रति 10 ग्राम पर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस मौजूद है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सोने की कीमतें ₹1,28,000 प्रति 10 ग्राम के ऊपर निर्णायक रूप से टूटती हैं, तो यह नए रिकॉर्ड स्तर के लिए रास्ता खोल सकती है.