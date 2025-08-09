DNA: सोने की कीमतों में लगी आग, ट्रंप के अटैक से कांपे बाजार; थमेगी नहीं Gold की सुपर स्पीड
Donald Trump Tarrif: सोने की कीमतों में उछाल अभी थमने वाली नहीं है. एक अनुमान के मुताबिक भारत में कीमतें अभी 10 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ सकती है और इसकी वजह भी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अटैक है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:37 PM IST
Gold Prices: डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की टेंशन ने सोने के भाव ऐसे बढ़ा दिए हैं कि उसकी कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई है. भारत में इस वक्त सोने की कीमत ऑलटाइम हाई पर है. इसकी वजह ट्रंप के टैरिफ वॉर और सीजफायर के दावों वाली सनक कैसे है? ये हम आपको बताएंगे लेकिन पहले भारत में इस हफ्ते सोने की कीमतों पर जरा नजर डाल लीजिए.

सोने के भाव में रिकॉर्ड तेजी

8 अगस्त को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव एक लाख एक हजार चार सौ छह रुपये था. इससे एक दिन पहले कीमत 1 लाख नौ सौ चार रुपये थी. 6 अगस्त को भाव 1 लाख 672 रुपये था. जबकि इस महीने की पहली तारीख को सोने की कीमत 97 हज़ार  971 थी.इन कीमतों से साफ है कि 8 दिन के भीतर सोने की कीमत करीब 3500 रुपये बढ़ गई है.यानी अगर आपने 1 अगस्त को सोने में इन्वेस्ट किया होता, तो आज आप 3.5 फीसदी फायदे में होते.

पूरी दुनिया में इस वक्त जबरदस्त खलबली है और उसका एक मात्र कारण डोनाल्ड ट्रंप का अलग-अलग देशों पर टैरिफ अटैक है. ट्रंप ने भारत को भी डबल ट्रबल दिया है. 31 जुलाई को पहले उन्होंने 25 फीसदी का टैरिफ लगाया और 7 अगस्त को उन्होंने 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर भारत पर बड़ा बम फोड़ दिया.

ट्रंप के अटैक से बिगड़ा बाजारों का मूड
 
ट्रंप के इसी अटैक ने ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ भारत के बाजारों का गणित बिगाड़ दिया है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिलहाल कंपनियों में पैसा लगाने से डर रहे हैं इसलिए वो सोना खरीद रहे हैं. इसलिए सोने के दाम बढ़ रहे हैं. महंगे सोने के पीछे दूसरा बड़ा कारण भी ट्रंप और उनका बड़बोलापन ही है. इस वक्त रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है. गाजा पर इजरायल ने पूर्ण नियंत्रण करने का ऐलान कर दिया है. भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष तो रूक गया है लेकिन टेंशन बरकरार है. इन सभी संघर्षों में ट्रंप ने सीज़फायर वाले दावे किए या फिर सुलझाने की कोशिश की. 
सीजफायर वाली सनक से शांति तो नहीं आई. हां पूरी दुनिया में उथल-पुथल ज़रूर बढ़ गई. इसलिए कहा जा रहा है कि इसी वजह से सोने की डिमांड बढ़ गई है, जिससे दाम चढ़ रहे हैं.

भारत में सोने के महंगा होने की तीसरी बड़ी वजह भी ट्रंप से ही जुड़ी है. टैरिफ के ऐलान के बाद से रुपया लगातार गिर रहा है. इस वक्त 1 डॉलर की कीमत 87 रुपये 58 पैसे है.गिरते रुपये ने सोने का आयात महंगा कर दिया है.इस वजह से भी सोना आसमान छू रहा है.

ट्रंप ने भारत पर लगाया है भारी टैरिफ

अमेरिका ने भारत के खिलाफ इसलिए पहले 25 फीसदी का टैरिफ लगाया था क्योंकि ट्रंप को ये लग रहा था कि रूस से तेल खरीदकर भारत उसे मोटे फायदे में बेच रहा है. जब भारत ने इन दावों को खारिज किया तो ट्रंप चिढ़ गये और 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. इसकी वजह से भारत की उन कंपनियों की चिंता बढ़ी हुई है, जिनका अमेरिका के साथ व्यापार है. इस चिंता का असर शेयर बाज़ार पर भी दिख रहा है.लोग इक्विटी में निवेश करने से डर रहे हैं और उन्हें सोने में पैसा लगाना सुरक्षित दिख रहा है. इस कारण से भी सोने की कीमत में आग लगी है.

सोने की कीमतों में उछाल अभी थमने वाली नहीं है. एक अनुमान के मुताबिक भारत में कीमतें अभी 10 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ सकती है और इसकी वजह भी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अटैक है.

स्विट्जरलैंड का सोना भी महंगा

ट्रंप ने स्विट्जरलैंड से आयात होने वाली सोने की छड़ों पर 36 फीसदी टैरिफ लगा दिया है, जिसके कारण स्विट्ज़रलैंड का सोना महंगा हो गया है. स्विस गोल्ड रिफायनरीज़ भारत सहित कई देशों की शिपमेंट को रोक रही है. चूंकि स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग हब है और भारत में जो सोना आयात होता है, उसका 40 फीसदी हिस्सा भी यही से आता है. इसलिए 10 ग्राम सोना अगर सवा लाख के पार पहुंच जाए तो आश्चर्य बिल्कुल मत कीजिएगा.

अब आपको महंगे सोने का असली कारण समझ में आ गया होगा. कुल मिलाकर ट्रंप के 3 टारगेट हैं. पहला टारगेट टैरिफ है, जो वो भारत सहित कई देशों पर थोप चुके हैं. दूसरा टारगेट सीजफायर वाले दावे हैं, जिनसे उनको नोबेल प्राइज की उम्मीद है और तीसरा टारगेट गोल्ड है क्योंकि ट्रंप के फैसलों की वजह से जो उथलपुथल मची है, उससे सोने के दाम में आग लगी हुई है.

