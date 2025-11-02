Gold rate today: गोल्ड की कीमतों में फिर गिरावट, दिल्ली-मुंबई में इतने रुपए सस्ते! जानिए लेटेस्ट रेट

Gold Price Today : अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज के ताजा रेट्स पर नजर डालना बेहद जरूरी है. रविवार यानी 2 नवंबर को देशभर में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने-चांदी के दामों में नरमी और डॉलर की मजबूती का सीधा असर भारतीय बुलियन मार्केट पर देखने को मिल रहा है. निवेशक अब ये समझने की कोशिश में हैं कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और नीचे जाएंगी या फिर बढ़ेंगी. ऐसे में चलिए जानते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में आज के ताजा गोल्ड-सिल्वर रेट्स.

भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी और डॉलर की मजबूती के असर के चलते आई है. 31 अक्टूबर को रात 11:34 बजे MCX पर दिसंबर फ्यूचर्स में सोना 0.18% गिरकर ₹1,21,284 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था जबकि दिसंबर सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स में 0.08% की हल्की बढ़त के साथ चांदी ₹1,48,399 प्रति किलोग्राम पर रही.

इंडियन बुलियन एसोसिएशन (IBA) के अनुसार, 2 नवंबर सुबह 10:30 बजे 24 कैरेट सोना ₹1,21,650 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,11,513 प्रति 10 ग्राम रहा. चांदी (999 फाइन) की कीमत ₹1,48,850 प्रति किलो दर्ज की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली (New Delhi)

सोना (गोल्ड बुलियन रेट): ₹1,21,220 प्रति 10 ग्राम

मुंबई (Mumbai)

सोना (गोल्ड बुलियन रेट): ₹1,21,430 प्रति 10 ग्राम

कोलकाता (Kolkata)

सोना (गोल्ड बुलियन रेट): ₹1,21,270 प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु (Bengaluru)

सोना (गोल्ड बुलियन रेट): ₹1,21,530 प्रति 10 ग्राम

पिछले सालों में गोल्ड की परफॉरमेंस

पिछले 20 सालों में सोने की कीमतों में लगभग 1,200% की भारी बढ़ोतरी हुई है. 2005 में जहां सोना करीब ₹7,638 प्रति 10 ग्राम था, वहीं 2025 में यह ₹1,25,000 के पार पहुंच गया (सितंबर तक के आंकड़े).

इन 20 वर्षों में 16 साल ऐसे रहे जब सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिए. साल 2025 में भी सोने ने अब तक करीब 56% का YTD (Year-To-Date) मुनाफा दिया है, जिससे यह साल के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसेट्स में शामिल हो गया है.