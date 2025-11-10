Gold-Silver Rate: आप इधर और सस्ते सोने का इंतजार करते रहे, उधर 10 बजते ही गोल्ड ने लगा दी लंबी छलांग, एक झटके में ₹1400 चढ़ा भाव, चांदी ₹3000 महंगी

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी ही था कि सोमवार को अचानक बड़ा झटका लगा है. सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली है. सोमवार को सोना एक ही झटके में 1400 रुपये तक महंगा हो गया. जबकि चांदी की कीमत में 3000 रुपये की तेजी देखने को मिली है. सोने की कीमत में आई ये तेजी खरीदारों को बड़ा झटका दे रही है. खासकर उन लोगों के लिए, जिनके घरों में शादियां हैं. लोग सोने के और सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे और इधर सोने ने एक बार में ही लंबी छलांग लगा दी.

आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी

सकारात्मक वैश्विक संकेतों और अमेरिकाी फेडरल रिजर्व की ओर से एक और ब्याज दर कटौती की उम्मीद से एमसीएक्स पर सोने की कीमत में 1400 रुपये चढ़ गई.चांदी की कीमत में 3000 रुपये से ज्यादा तेजी आई है. 5 दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने का दाम आज बाजार खुलने के साथ ही 1427 रुपये चढ़कर 1,22,494 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. यूको बैंक, IOB, BOI...ये सरकारी बैंक होंगे बंद ! वित्त मंत्री ने बताया क्या है मेगा बैंकिंग मर्जर का प्लान, 2.3 लाख स्टाफ और लाखों खाताधारक, किसपर कितना असर ?

Add Zee News as a Preferred Source

सोने-चांदी की कीमत में तेजी



मल्टी कमोटिडी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 10 बजे सोने के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.16 प्रतिशत बढ़कर 1,22,468 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है और चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.99 प्रतिशत बढ़कर 1,50,666 रुपए प्रति किलो हो गया है. अक्टूबर में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. हालांकि, अब इसमें फिर से तेजी देखी जा रही है.इसका कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हेल्थ को लेकर चिंताएं बढ़ना और ब्याज दरों में अगले महीने कटौती की संभावना है.

मेहता इक्विटीज में कमोडिटीज के वाइस प्रेसिडेंट राहुल कलंत्री के मुताबिक, अमेरिका में कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने के कारण सोने की कीमतों में निचले स्तर से काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. साथ ही, शटडाउन के लंबे समय तक खींचने ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है. वहीं, मांग और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी ने सोने की कीमतों में तेजी को सपोर्ट किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में तेजी देखी जा रही है.कॉमेक्स पर सोना 1.32 प्रतिशत बढ़कर 4,062 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.32 प्रतिशत बढ़कर 49.26 डॉलर प्रति औंस पर है.