Gold Rate: आप इतने में घबरा गए, सोना जाएगा 8 लाख के पार, अगले साल 3 लाख/Kg बिकेगी चांदी...किसने की ये डरावनी भविष्यवाणी

Gold-Silver Rate Prediction: 10 ग्राम सोने की कीमत ने 1.30 लाख रुपये से आंकड़े को छूआ तो हाहाकार मच गया. जिन घरों में शादी-ब्याह है, उनके हाथ-पांव फूलने लगे हैं. सोने-चांदी की आसमान छूती कीमतों ने लोगों के पसीने ला लिए थे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 12, 2025, 03:50 PM IST
Gold Rate: आप इतने में घबरा गए, सोना जाएगा 8 लाख के पार, अगले साल 3 लाख/Kg बिकेगी चांदी...किसने की ये डरावनी भविष्यवाणी

Robert Kiyosaki on Gold Price: 10 ग्राम सोने की कीमत ने 1.30 लाख रुपये से आंकड़े को छूआ तो हाहाकार मच गया. जिन घरों में शादी-ब्याह है, उनके हाथ-पांव फूलने लगे. सोने-चांदी की आसमान छूती कीमतों ने लोगों के पसीने ला लिए. फिर थोड़ी राहत मिली, सोना-चांदी में बीते हफ्ते मामूली गिरावट आई और गोल्ड की कीमत 1.19 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. आप और हम सोने के इस उठापटक से परेशान है, लेकिन जो चेतावनी दिग्गज निवेशक और Rich Dad Poor Dad के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने दी है, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. 

8 लाख के पार जाएगा सोना 

सोने-चांदी की कीमत को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी चेतावनी दी है. रॉबर्ट ने पोस्ट के जरिए ये चेतावनी दी . शेयर बाजार क्रैश होने की भविष्यवाणी करने के बाद अब उन्होंने सोने-चांदी की कीमतों को लेकर अलर्ट किया है. कियोसाकी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि सोने की कीमत 27000 डॉलर के पार जाने वाली है. भारतीय करेंसी में देखें तो ये कीमत 8.5 लाख रुपये के करीब पहुंचता है.  

अगले साल चांदी 3 लाख के पार  

रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा सोना 27000 डॉलर के पार निकल सकता है. उन्होंने ये भी लिखा कि कॉमैक्स पर गोल्ड की कीमत 27000 डॉलर के पार जा सकता है. उन्होंने चांदी को लेकर भी नया टारगेट दिया है. कियोसाकी ने लिखा कि साल 2026 तक चांदी की कीमत 100 डॉलर के करीब पहुंच जाएगा, यानी भारतीय रुपये में इसकी कीमत 3 लाख रुपये से पार निकल सकती है. कियोसाकी ने कहा कि वो 1971 से सोने में निवेश कर रहे हैं. उन्होंने अमेरिकी डॉलर पर तंज कसते हुए कहा कि जब सिस्टम में नकसी पैसा आ जाता है तो असली पैसा छिप जाता है. उन्होंने अमेरिकी कर्ज पर भी सवाल उठाया और लिखा कि अमेरिका दुनिया का सबसे कर्जदार देश है, जिसका डेब्ट लगातार बढ़ रहा है. जिससे बचने के लिए लगातार पैसे की छपाई करते है, लेकिन ये कदम सस्टेनेबल नहीं है. इस वजह से सोने-चांदी दुर्लभ कमोडिटी बनते जा रहे हैं, जिसका फायदा लॉग टर्म में मिलेगा.  उन्होंने बिटक्वाइन पर भी ब़ड़ा दांव लगाने की बात कही है. उन्होनें ये भी लिखा कि इसी वजह से वो सोने-चांदी , बिटक्वाइन में निवेश बढ़ा रहे हैं.  अनिल अंबानी के दोनों हाथों में लड्डू,पावरहाउस बनी इस कंपनी के हाथ लगा 'खजाना', दूसरी पर हुई ₹19110000000 धनवर्षा, दौड़ पड़े शेयर्स

 

क्या है आज सोने-चांदी का रेट  
 
12 नवंबर को सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 10 ग्राम सोना 767 रुपए गिरकर 123362 रुपए पर पहुंच गया. वहीं चांदी 286 रुपए बढ़कर 155046 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. 

आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 123362 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट वाले सोने की कीमत 113000   रुपये प्रति 10 ग्राम
 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 92,522  रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट वाले सोने की कीमत 72167  रुपये प्रति 10 ग्राम है.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार

Gold rate

Trending news

