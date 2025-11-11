Gold prices today: सोने की चमक बरकरार, जानें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और अन्य शहरों के दाम

Gold prices today: सोने-चांदी (Gold-Silver) की कीमत में बड़ी तेजी लौट आई है. गोल्‍ड और सिल्‍वर अब दोबारा उछाल देखने को मिल रहा है. 11 नवंबर को अच्छी हाजिर मांग और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच MCX पर गोल्ड की कीमतों में लगभग 1% का उछाल आया है. MCX सोना दिसंबर वायदा मंगलवार 11 नवंबर को सुबह 10:15 बजे 0.94% बढ़कर ₹1,25,131 प्रति 10 ग्राम हो गया है और एमसीएक्स चांदी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स 1.16% बढ़कर ₹1,55,475 प्रति किलोग्राम हो गया है.

इंडिया बुलियन्स के आंकड़ों के मुताबिक, 11 नवंबर को सुबह 10:15 बजे 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,25,570/10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,15,106/10 ग्राम थी. चांदी की कीमत ₹1,56,050/किलोग्राम (सिल्वर 999 फाइन) रही.

सोने की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

सोने की कीमतों में 1,200% की ग्रोथ हुई है, ये 2005 में ₹7,638 से बढ़कर 2025 (सितंबर तक) में ₹1,25,000 से अधिक हो गई है और इनमें से 16 वर्षों में पॉजिटिव रिटर्न दर्ज किया गया है. सोने की कीमतों में साल-दर-साल (YTD) आधार पर 56% की ग्रोथ हुई है.

देश के अलग-अलग शहरों में क्या हैं दाम?

मुंबई में सोना और चांदी के दाम

24 कैरेट सोना: ₹1,25,370 / 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,14,923 / 10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,25,133 / 10 ग्राम

सिल्वर बुलियन: ₹1,56,000 / किग्रा

MCX सिल्वर 999: ₹1,55,699 / किग्रा

दिल्ली में सोना और चांदी के दाम

24 कैरेट सोना: ₹1,25,230 / 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,14,794 / 10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,25,133 / 10 ग्राम

सिल्वर बुलियन: ₹1,55,790 / किग्रा

MCX सिल्वर 999: ₹1,55,699 / किग्रा

कोलकाता में सोना और चांदी के दाम

24 कैरेट सोना: ₹1,25,170 / 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,14,739 / 10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,25,133 / 10 ग्राम

सिल्वर बुलियन: ₹1,55,670 / किग्रा

MCX सिल्वर 999: ₹1,55,699 / किग्रा

अहमदाबाद में सोना और चांदी के दाम

24 कैरेट सोना: ₹1,25,500 / 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,15,042 / 10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,25,133 / 10 ग्राम

सिल्वर बुलियन: ₹1,56,080 / किग्रा

MCX सिल्वर 999: ₹1,55,699 / किग्रा

बेंगलुरु में सोना और चांदी के दाम

24 कैरेट सोना: ₹1,25,450 / 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,14,996 / 10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,25,133 / 10 ग्राम

सिल्वर बुलियन: ₹1,56,010 / किग्रा

MCX सिल्वर 999: ₹1,55,699 / किग्रा

हैदराबाद में सोना और चांदी के दाम

24 कैरेट सोना: ₹1,25,390 / 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,14,941 / 10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,25,133 / 10 ग्राम

सिल्वर बुलियन: ₹1,55,750 / किग्रा

MCX सिल्वर 999: ₹1,55,699 / किग्रा

चेन्नई में सोना और चांदी के दाम

24 कैरेट सोना: ₹1,25,600 / 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,15,133 / 10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,25,133 / 10 ग्राम

सिल्वर बुलियन: ₹1,56,090 / किग्रा

MCX सिल्वर 999: ₹1,55,699 / किग्रा