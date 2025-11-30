शादी का सीजन, गोल्ड की डिमांड में जबरदस्त उछाल, जानें आपके शहर में क्या है ताजा भाव?

Gold prices Today : दिसंबर में फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीद के बीच शुक्रवार को भारत में MCX पर सोने के रेट बढ़कर बंद हुए थे. MCX पर फरवरी 2026 की एक्सपायरी के लिए गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शुक्रवार को ₹1,932 या 1.51% बढ़कर ₹1,29,599 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि MCX सिल्वर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 0.16% बढ़कर ₹1.75,650 प्रति किलो हो गया था. इंडिया बुलियंस के डेटा से पता चला है कि 30 नवंबर को सुबह 6:20 बजे 24-कैरेट सोने की कीमतें ₹1,29,640/10 ग्राम और 22-कैरेट सोने की कीमतें ₹1,18,837/10 ग्राम हैं. चांदी की कीमतें ₹1,75,000/kg (सिल्वर 999 फाइन) हैं.

शादी के सीजन में भारी डिमांड

सोने की कीमतें ज्यादा होने के बावजूद ज्वेलरी शोरूम में खरीदारों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. देशभर के ज्वेलर्स का कहना है कि इस शादी सीजन में बिक्री पिछले साल की तुलना में काफी तेजी से ऊपर गई है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत में कुल शादी खर्च का लगभग 15% हिस्सा केवल ज्वेलरी पर होता है. यानी अनुमानित 6.5 लाख करोड़ रुपये के कुल खर्च में से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सोने और आभूषणों की खरीद पर खर्च होने की संभावना है.

इन सालों में सोने में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

पिछले बीस सालों में, सोने की कीमतों में 1,500% की शानदार बढ़ोतरी हुई है. ये 2005 में ₹7,638 से बढ़कर 2025 (सितंबर तक) में ₹1,25,000 से अधिक हो गई है और इनमें से 16 सालों में अच्छा रिटर्न मिला है. सोने की कीमतों में साल-दर-साल (YTD) आधार पर 56% की बढ़ोतरी हुई है.

मुंबई में सोने और चांदी की कीमतें (30 नवंबर)

मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट- ₹1,29,400/10 ग्राम

मुंबई में 22 कैरेट सोने का रेट- ₹1,18,617/10 ग्राम

मुंबई में MCX सोने का रेट- ₹1,29,599/10 ग्राम

मुंबई में चांदी का रेट- ₹1,74,680/kg

मुंबई में MCX सिल्वर 999 का रेट- ₹1,75,340/kg



दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतें (30 नवंबर)

नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट- ₹1,29,180/10 ग्राम

नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का रेट— ₹1,18,415/10 ग्राम

नई दिल्ली में MCX गोल्ड रेट- ₹1,29,599/10 ग्राम

नई दिल्ली में सिल्वर बुलियन रेट- ₹1,74,380/kg

नई दिल्ली में MCX सिल्वर 999 रेट- ₹1,75,340/kg

कोलकाता में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें (30 नवंबर)

कोलकाता में 24 कैरेट गोल्ड रेट- ₹1,29,230/10 ग्राम

कोलकाता में 22 कैरेट गोल्ड रेट- ₹1,18,461/10 ग्राम

कोलकाता में MCX गोल्ड रेट- ₹1,29,599/10 ग्राम

कोलकाता में सिल्वर बुलियन रेट- ₹1,74,450/kg

कोलकाता में MCX सिल्वर 999 रेट- ₹1,75,340/kg