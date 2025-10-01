Gold prices today : गोल्ड की कीमतों में तेजी, चांदी की चमक बढ़ी, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के रेट

Gold Prices Today : 1 अक्टूबर 2025 को भारत के प्रमुख शहरों में सोना और चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और निवेशक इन मेटल्स को सुरक्षित निवेश के ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, अमेरिका में संभावित सरकारी शटडाउन, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर नजर रखने के कारण सोना और चांदी दोनों बाजारों में मजबूती बनाए हुए हैं.

गोल्ड की कीमत में 31% की ग्रोथ

2025 की शुरुआत से अब तक गोल्ड की कीमत में 31% की ग्रोथ हुई है. ये इस साल के सबसे स्थिर और भरोसेमंद निवेश विकल्पों में से एक बनाता है. चांदी ने भी मजबूती दिखाई है. पिछले कुछ महीनों में इसकी कीमत ₹1 लाख प्रति किलोग्राम से ऊपर बनी हुई है. 2005 से 2025 के बीच चांदी की कीमतों में 668.84% की ग्रोथ हुई है, जो इसे लंबी अवधि में निवेश के लिए एक आकर्षक धातु बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोना और चांदी की कीमतें- 1 अक्टूबर 2025

मुंबई

सोना बुलियन: ₹1,15,330/10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,14,555/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,43,470/kg

MCX चांदी 999: ₹1,43,670/kg

नई दिल्ली

सोना बुलियन: ₹1,15,130/10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,14,555/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,43,230/kg

MCX चांदी 999: ₹1,43,670/kg

कोलकाता

सोना बुलियन: ₹1,15,140/10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,14,555/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,42,750/kg

MCX चांदी 999: ₹1,43,670/kg

बेंगलुरु

सोना बुलियन: ₹1,15,380/10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,14,555/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,43,050/kg

MCX चांदी 999: ₹1,43,670/kg

हैदराबाद

सोना बुलियन: ₹1,15,480/10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,14,555/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,43,170/kg

MCX चांदी 999: ₹1,43,670/kg

चेन्नई

सोना बुलियन: ₹1,15,630/10 ग्राम

MCX सोना: ₹1,14,555/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,43,360/kg

MCX चांदी 999: ₹1,43,670/kg

एनालिस्ट ने क्या कहा?

रिटेल ग्राहक सोने और चांदी की कीमतों में मेकिंग चार्ज, टैक्स और GST जोड़कर कीमत चुकाते हैं, जिससे वास्तविक खरीद मूल्य थोड़ा अधिक हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन अस्थिर बाजारों में सोना और चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित ऑप्शन बने हुए हैं. लंबी अवधि के निवेश और पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिहाज से ये मेटल्स इस समय भरोसेमंद विकल्प हैं.