17 अक्टूबर को सोने की कीमतों में 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई थी. दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 2.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,213.30 डॉलर पर बंद हुआ था. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:20 AM IST
Gold-Silver Price today: धनतेरस पर खरीदारी से पहले जानें आपके शहर में क्या चल रहा है भाव, कहां पहुंचा सोने-चांदी का रेट?

Gold prices today: आज यानी 18 अक्टूबर को भारत में धनतेरस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. ये त्योहार दीपावली से दो दिन पहले आता है और विशेष रूप से सोना, चांदी और धातु से जुड़े बर्तन खरीदने का शुभ समय माना जाता है, ऐसे अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो ये जानना बेहद जरुरी है कि आपके शहर में सोने की कीमत क्या है. 17 अक्टूबर को सोने की कीमतों में 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई थी. दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 2.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,213.30 डॉलर पर बंद हुआ था. MCX गोल्ड इंडेक्स 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजे ₹1,27,320/10 ग्राम पर था. वहीं, MCX पर चांदी का भाव ₹1,57,300/किलोग्राम पर था.

इसके अलावा, भारतीय सर्राफा संघ (IBA) के 18 अक्टूबर के सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,320/10 ग्राम था. इसके अलावा, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,16,710/10 ग्राम था. IBA की वेबसाइट के अनुसार, आज चांदी का भाव ₹1,57,300/किलोग्राम (सिल्वर 999 फाइन) है.

शहर गोल्ड बुलियन रेट (₹/10 gm) MCX गोल्ड रेट (₹/10 gm) सिल्वर बुलियन रेट (₹/kg) MCX सिल्वर 999 रेट (₹/kg)
मुंबई 1,27,320 1,27,320 1,57,300 1,57,300
दिल्ली 1,27,100 1,27,320 1,57,030 1,57,300
कोलकाता 1,27,150 1,27,320 1,57,090 1,57,300
बेंगलुरु 1,27,420 1,27,320 1,57,420 1,57,300
हैदराबाद 1,27,520 1,27,320 1,57,550 1,57,300
चेन्नई 1,27,690 1,27,320 1,57,760 1,57,300

सोने की कीमतें 250 प्रतिशत से अधिक बढ़ी 

वैश्विक अस्थिरता के कारण सोने की कीमतों में बीते एक साल में जोरदार तेजी देखने को मिली है. पिछली दीपावली से गोल्ड की कीमतों में 65 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली. पिछले दो वर्षों में सोने ने 117 प्रतिशत और बीते पांच वर्षों में 158 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. वहीं, पिछले एक दशक में सोने की कीमतें 250 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुकी हैं.

 गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार

भारत का गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार निकल गया है.  RBI के मुताबिक, 10 अक्टूबर को समाप्त हुए हफ्ते में देश का गोल्ड रिजर्व 3.595 अरब डॉलर बढ़कर 102.365 अरब डॉलर हो गया है.  बीते एक दशक में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, जो कि पहले 7 प्रतिशत थी. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 2025 के पहले नौ महीनों में से केवल चार महीनों में ही सोना खरीदा, जबकि 2024 में लगभग हर महीने में इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी. जनवरी से सितंबर तक कुल खरीद केवल 4 टन रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में हुई 50 टन की तुलना में काफी कम है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Gold prices today

