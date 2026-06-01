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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: किस डर के साये में है गोल्ड, तेल के दाम चढ़ते ही धड़ाम हुआ सोना, 1 जून को कहां पहुंचा सोने-चांदी का भाव

Gold Rate: किस डर के साये में है गोल्ड, तेल के दाम चढ़ते ही धड़ाम हुआ सोना, 1 जून को कहां पहुंचा सोने-चांदी का भाव

ईरान युद्ध  और ऊर्जा संकट के बीच सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. वैश्विक बाजार में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. स्पॉट गोल्ड की कीमत 1 जून 2026 12.90 डॉलर की गिरावट के साथ 4529.75 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 01, 2026, 07:22 AM IST
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Gold Rate: किस डर के साये में है गोल्ड, तेल के दाम चढ़ते ही धड़ाम हुआ सोना, 1 जून को कहां पहुंचा सोने-चांदी का भाव

Gold Rate: ईरान युद्ध  और ऊर्जा संकट के बीच सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. वैश्विक बाजार में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. स्पॉट गोल्ड की कीमत 1 जून 2026 12.90 डॉलर की गिरावट के साथ 4529.75 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. इससे पहले इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत 45,53 रुपये पर बंद हुआ था. स्पॉट गोल्ड की कीमत में 0.24 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है.  

सोना फिर हुआ सस्ता  

कच्चे तेल की कीमतों में लौटी तेजी और बढ़ते इंफ्लेशन ने सोने की रफ्तार रोक दी है. MCX पर सोने की कीमत 926 रुपये की गिरावट के साथ 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. भारत के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत कुछ इस तरह से है.

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24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,56,463 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,43,320 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
18 कैरेट वाले शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,17,347 रुपये प्रति 10 ग्राम.    

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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