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PM मोदी का एक पैगाम और सोना धड़ाम,चंद घंटों में ₹2000 सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी अब तक ₹1.51 लाख फिसली

Gold Rate 1 September: PM मोदी ने लोगों से गैर-जरूरी सोना न खरीदने की अपील की है. पीएम ने वीडियो संदेश जारी किया और बाजार खुलते ही सोने की कीमत में 2000 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली. क्या ये गिरावट पीएम मोदी की अपील का नतीजा है?

Written ByBavita Jha
Published: Sep 01, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:18 PM IST
PM मोदी का एक पैगाम और सोना धड़ाम,चंद घंटों में ₹2000 सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी अब तक ₹1.51 लाख फिसली

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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