/PM मोदी का एक पैगाम और सोना धड़ाम,चंद घंटों में ₹2000 सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी अब तक ₹1.51 लाख फिसली

Gold Rate Fall Reason: सोने की कीमत में फिर से बड़ी गिरावट आई है. मंगलवार को सोने की कीमत में अचानक 2000 रुपये से अधिक की गिरावट आई. MCX पर सोना 1.26 फीसदी से अधिक क्रैश होकर 1,52,598 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. घरेलू सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत कल के मुकाबले 1,55,835 रुपये से गिरकर 1,54,798 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
एक ही दिन में 2000 रुपये सस्ता हुआ सोना
1 सितंबर को सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत में 70 डॉलर से अधिक की गिरावट आई और सोना 4,374.27 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.
24 कैरेट से 14 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की ताजा रेटलिस्ट के मुताबिक आज सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं...
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज गिरकर 1.54,798 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज 1,41,795 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
18 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज 1,16,099 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा.
14 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 90,557 रुपये रही.
चांदी आज 2,35,488 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.
क्यों गिरा सोने-चांदी का भाव
सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं. लोग इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील से जोड़कर देख रहे हैं. दरअसल GDP के 7.8% के ग्रोथ रेट पर देशवासियों के लिए अपने वीडियो संदेश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत ना हो, तो सोना खरीदने से बचे. दरअसल सोने के बढ़ते आयात के चलते सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है, जिसे सरकार कम करना चाहती है. इसलिए पीएम मोदी ने दूसरी बार लोगों ने अपील की है कि वो सोना ना खरीदें. हालांकि सोने की कीमत में हालिया गिरावट का बहुत बड़ा कनेक्शन इससे नहीं है.
1. ऊंची ब्याज दरें बढ़ा रही सोने पर सबसे बड़ा दबाव: अमेरिका में बढ़ती महंगाई के साथ-साथ फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के डर से निवेशक सतर्क हैं. ब्याज दर बढ़ने से सोने पर दबाव बढ़ता है. निवेशक बॉन्ड और दूसरी ब्याज देने वाली संपत्तियों में बेहतर रिटर्न के लिए मुड़ जाते हैं और सोना गिरने लगता है.
2.मजबूत डॉलर ने सोने को किया कमजोर: डॉलर की मजबूती सोने पर दबाव डालती है. चूंकि अंतरराष्ट्रीय कीमत अमेरिकी डॉलर में तय होती है. डॉलर मजबूत होने पर दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से सोने की मांग और दाम दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है.
4. निवेश और सेफ-हेवन डिमांड में कमी: सोने के दाम लगातार बढ़े, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी. जिसकी वजह से सोने की कीमत में गिरावट आई है. आमतौर लपर युद्ध और तनाव के बीच सोने के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से बाजार में महंगाई की आशंका तेज है. महंगाई बढ़ने की आशंका ने सोने के सेफ हेवन की छवि को धक्का दिया है.
4 संकट के समय सोने से भरपाई : वैश्विक तनाव और युद्ध की वजह से बाजार में तेज गिरावट के चलते निवेशकों को नुकसान हो रहा है. निवेशक इस नुकसान की भरपाई सोना बेचकर कर रहे हैं.
5.पीएम मोदी की अपील का असर: मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी ने लोगों ने गैर जरूरी सोना खरीदने से बचने की सलाह दी है, जिसका असर आने वाले दिनों में सोने की कीमत पर दबाव के तौर पर देखने को मिल सकता है
अब तक कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी ?
सोने-चांदी की कीमत में बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिली है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने सोने में दवाब को बढ़ा दिया है. 29 जनवरी 2026 को 10 ग्राम सोने की कीमत 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, जबकि चांदी की कीमत उसी दिन 3.86 लाख रुपये से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई. इस कीमत से तुलना करें, तो सोना अब तक 22000 रुपये तक सस्ता हो चुका है . इसी तरह से चांदी की कीमत अपने उच्चतम मूल्य से करीब 1.51 लाख रुपये तक सस्ती हो चुकी है.