PM का ऐलान, चढ़ गया सोने का दाम, एक झटके में ₹14000 बढ़ा भाव...सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी नहीं इन 5 वजहों से सोने-चांदी के तेवर हुए तेज

Why Gold Rate Hike: जो सोना बीते दो महीने से गिरकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था, उसने अचानक से यूटर्न ले लिया है. पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें. लोगों को रोकने के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी में भी भारी बढ़ोतरी कर दी. आयात शुल्क में बढ़ोतरी के 24 घंटे के भीतर ही सोने ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया. सोने की कीमत में 13 मई 2026 को 14000 रुपये की बड़ी बढ़त देखने को मिली है. घरेलू वायदा बाजार MCX में सोना 9600 रुपये से अधिक महंगा हो गया. 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,62,648 रुपये/10 ग्राम के पार चली गई. एक दिन में सोने के दाम में 6% से अधिक का उछाल देखने को मिला. MCX पर चांदी की कीमत 4% की बढ़त के साथ 2,90,224 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. वहीं सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट वाले सोने के दाम में 14 हजार रुपये की तेजी देखने को मिली है.

सोने के दाम में अचानक इतनी बड़ी तेजी क्यों आई ?

पहला कारण: पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की. पीएम की इस अपील के बाद से ही लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी. खासकर जिन घरों में शादी-ब्याह है, वहां लोग घबराहट में आकर सोना खरीदने सुनार की दुकानों, शोरूम पहुंच रहे हैं. बीते दो दिनों में ब्राइडल ज्वेलरी की बिक्री में 15% से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली. बड़े से लेकर छोटे शोरूम में लोगों की भीड़ देखी जा रही है. जिन घरों में इस साल शादियां हैं, वो जल्दी में सोना खरीद रहे हैं. मांग में तेजी से कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है. लोगों के मन में डर है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद कहीं GST दरों में भी बढ़ोतरी न कर दें. वर्तमान में सोने पर 3 फीसदी का जीएसटी लगता है.

दूसरा कारण : सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी कर दी. सरकार ने सोने-चांदी के आयात पर 10 % बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ-साथ 5 % एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगा दिया. जिसके बाद सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15 % हो गई है. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोना और मंहगा हो जाएगा. सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और रुपये को मजबूती देने के लिए सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की है. जिसका असर घरेलू बाजार में सोना खरीदने पर दिखने लगा है. भारत में सोने के प्रति लोगों का लगाव को कम करना इतना आसान नहीं है. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद आज सोने का रेट 10 हजार तो चांदी 16000 रुपये महंगी हो गई.

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तीसरा कारण: सोने के दाम में तेजी का कारण देखें तो मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ने लगा है. अमेरिका-ईरान के बीच सुलह की स्थिति बनती नहीं दिख रही है. माना जा रहा है कि हमले फिर से शुरू हो सकते हैं. ऐसे में निवेशकों ने सेफ हैवन के तौर पर सोने में निवेश का रास्ता चुना है.

चौथा कारण: तेल के दाम में नरमी आने से सोने की मांग में तेजी आई है. वैश्विक मांग में तेजी की वजह से सोना फिर से महंगा होने लगा है. कच्चे तेल के दाम में कमी आने से मुद्रास्फीति (महंगाई) कम होने की उम्मीद बढ़ती है. जिसके केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ जाती है. कम ब्याज दरें सोने को अधिक आकर्षक बनाती हैं, जिससे मांग और कीमत दोनों बढ़ने लगते हैं.

पांचवां कारण: वेडिंग सीजन में सोने की मांग में तेजी कीमत में बढ़ोतरी की बड़ी वजह बन जाती है. सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश के तौर पर जाना जाता है. जब बाजार गिरता है तो निवेशक सोने का रूख करने लगते हैं. शेयर बाजार की कमजोरी सोने के दाम के लिए बूस्टर डोज का काम करती है.

सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में क्यों बढ़ोतरी की ?

भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने 51.4 अरब डॉलर सोने का इंपोर्ट किया. साल 2023 में 45.54 अरब डॉलर का आयात किया. वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में सोने का इंपोर्ट बढ़कर 71 अरब डॉलर के पार चला गया . इंपोर्ट बढ़ने से सरकार का आयात शुल्क बढ़ता है. सोना खरीदने के लिए सरकार को अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है. डॉलर की मांग लगातार बढ़ने से रुपये पर दबाव बढ़ता है और रुपया कमजोर होने लगता है. युद्ध के वजह भारत का चालू घाटा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सोने की मांग को कम करने की कोशिश की है.

सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आप पर क्या असर होगा ?

सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने का आयात महंगा होगा. अगर आयात महंगा होगा तो ज्वैलर्स सोने-चांदी के दाम बढ़ाएंगे. घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी. इंपोर्ट टैक्स बढ़ने से ज्वैलर्स कम सोना मंगाएंगे. सोना कम होने से मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं होगा तो कीमतें बढ़ेगी.

इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से क्या नुकसान होगा ?

इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ने से सोने की मांग में कमी तो जरूर आएगी, लेकिन इससे तस्करी बढ़ने की संभवना बढ़ जाएगी. टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है.