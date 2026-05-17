पहले अपील, फिर बढ़ा TAX, लिमिट से लेकर पाबंदी तक...हफ्तेभर में सोने-चांदी में क्या-क्या बदला, कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड का दाम?

Gold Rate: ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने-चांदी की कीमतों में काफी उठापटक देखने को मिला है. सोने के दाम में पहले गोता लगाया, फिर उसने बंपर उछाल हासिल की और अब बीते दो दिनों से फिर से उसमें फिसलन देखी जा रही है. सोने के दाम MCX और सर्राफा बाजार में गिरे है. अगर बीते दो दिनों की गिरावट देखें तो चांदी 30000 रुपये प्रति किलोग्राम तक फिसल चुका है. वहीं सोने की कीमत एक दिन में 3000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है. बीते तीन दिनों में सोने-चांदी को लेकर सरकार ने तमाम नियमों में बदलाव कर दिए हैं. विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते बोझ की टेंशन में सरकार ने सोने-चांदी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है.

72 घंटे में सोने-चांदी पर कौन-कौन सी पाबंदी

चांदी पर पाबंदी: केंद्र सरकार ने 16 मई को चांदी के आयात पर नई पाबंदी लगी दी . सरकार ने इसे ‘रिस्ट्रिक्टेड’ कैटेगरी में डाल दिया है, जिसके बाद इस इंपोर्ट करना आसान नहीं होगा. सरकार ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर 99.9% शुद्धता वाले सिल्वर बार, अनरॉट सिल्वर , सिल्वर पाउडर, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर के आयात पर नई पाबंदियां लगा दी है, जिसके बाद बिना सरकारी मंजूरी के इसे आयात नहीं किया जा सकेगा.

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आयात की लिमिट तय: इससे पहले 14 मई को सरकार ने 'एडवांस ऑथराइजेशन' स्कीम में बदलाव किया, जिसके तहत सोने के आयात पर लिमिट तय कर दी. विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत ड्यूटी फ्री सोने की लिमिट को 100 किलो तय कर दिया है.

इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी: इससे पहले 13 मई को सरकार ने सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी कर दी . सरकार ने गोल्ड-सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया.

पीएम की अपील: इससे पहले 12 मई को पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वो एक साल तक सोना ना खरीदें, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके.

सोने-चांदी पर पाबंदियां बढ़ने से आम आदमी पर क्या असर होगा?

सरकार इंपोर्ट बिल में कमी साने, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी के लिए सोने-चांदी पर नए नियम और नए आयात शर्ते लागू कर रही है. बढ़ते उर्जा संकट के बीच ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है. इस फैसले का असर सिर्फ सर्राफा बाजार, छोटे सुनार से लेकर बड़े ज्वैलर्स तक होगा. आम आदमी भी इसके इसके असर से बच नहीं सकेगा. आयात शुल्क में बढ़ोतरी और पाबंदियों से कीमतों में तेजी आ सकती है. मांग के अनुरुप सप्लाई नहीं होने से सोने के दाम बढ़ सकते हैं. आपको महंगा सोना खरीदना पड़ सकता है. वहीं ज्वैलर्स को घाटे का सामना करना पड़ सकता है. महंगा होना ग्राहकों को सोना-चांदी खरीदने से रोकेगा, जिसके चलते ज्वैलर्स को नुकसान होगा. जब बुलियन व्यापारी और ज्वैलर्स को विदेशों से चांदी मंगवाने के लिए अधिक इंपोर्ट ड्यूटी और कागजी कार्रवाई और सरकारी मंजूरियों का अधिक सामना करना होगा तो सप्लाई में दिक्कतें आ सकती है, जिसका असर कीमतों पर होगा.

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आज क्या है सोने-चांदी का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक चांदी की कीमत 82 डॉलर पर फिसल गई है. भारतीय बाजार की बात करें तो कैरेट के हिसाब से सोने के भाव और चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं...



999 फीसदी शुद्धता वाला सोना 15,8210 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 KT वाला सोना 15,4410 प्रति 10 ग्राम.

20 KT वाला सोना 14,081 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 KT वाला सोना 12,8150 रुपये प्रति 10 ग्राम

14 KT वाला सोना 10,2050 रुपये प्रति 10 ग्राम.

1 किलो चांदी 2,68,500 रुपये प्रति किलो.