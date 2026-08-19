/Gold Rate: कच्चे तेल के $90 पार जाते ही भरभराया सोना, चांदी ₹8200 लुढ़की, 10 ग्राम सोने का आज का भाव...गोल्ड से तेल का कनेक्शन भी समझिए

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में हफ्तेभर की तेजी के बाद फिर से गिरावट का दौर शुरू हो गया है. 1.54 लाख के आंकड़े को छूने के बाद बीते दो कारोबारी दिन से फिर से गिरने लगा है. आज सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. 1,54,162 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कल बंद हुआ सोना आज बाजार खुलने के साथ ही भर भराकर 1,52,884 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया .
चांदी की बात करें, तो 2,33,722 रुपये प्रति किलोग्राम पर कल बंद हुई चांदी आज गिरकर 2,27,392 रुपये पर पहुंच गई. यानी चांदी में एक दिन में 5,772 रुपये की बड़ी गिरावट आई है, जबकि 24 कैरेट वाला गोल्ड एकदम से 1,196 रुपये सस्ता हो गया.
सोने-चांदी की कीमतों में 19 अगस्त को बड़ी गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर रेटलिस्ट के मुताबिक दो दिन में सोना 1282 रुपये सस्ता हो चुका है और चांदी की कीमत 8250 रुपये तक गिर चुकी है. सोने-चांदी की कीमत में जारी ये गिरावट मुनाफावसूली का नतीजा रही.
IBJA की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 19 अगस्त को सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से रही है. बता दें कि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से दिन में 2 बार गोल्ड की औसत रेट जारी की जाती है. इन रेट्स में जीएसटी, मेकिंग चार्ज जैसे शुल्क नहीं जुड़े होते हैं.
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,52,884 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,40,042 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,14,663 रुपये प्रति 10 ग्राम
1 किलो चांदी की कीमत 2,27,392 रुपये पर पहुंच गई.
बीते हफ्ते-दस दिन से सोने-चांदी की कीमत में तेजी लौटी थी. एक बार फिर से अचानक सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. सोने-चांदी की कीमत में इस बार आई तेजी के पीछे दो बड़े फैक्टर्स है. यहां ये भी बता दें कि 29 जनवरी 2026 को सोने-चांदी ने ऑल टाइम हाई रेट के आंकड़े को छू लिया था. गोल्ड 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 3.86 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी.
पहला कारण: मुनाफावसूली के चलते सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. 1.36 लाख तक पहुंच चुका सोना, अचानक से चढ़ते हुए 1.54 लाख रुपये तक पहुंच गया था. जिसके बाद सोने की कीमतों में मुनाफावसूली शुरू हो गई. निवेशकों और ट्रेडर्स से सोना बेचना शुरू कर दिया. इससे बाजार में बिकवाली बढ़ जाती है और दाम गिरने लगते हैं.
दूसरा कारण: कच्चे तेल के दाम में लौटी तेजी ने सोने के रेट को बिगाड़ दिया. ग्लोबल मार्केट में जैसे ही कच्चे तेल के रेट 90 डॉलर के पार गए, महंगाई के बढ़ते खतरे ने ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका बढ़ा दी. अगर महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें ऊंची रख सकता है. ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए नकारात्मक संकेत है, जिस डर की वजह से सोने के दाम में गिरावट लौटी है.
डिस्क्लेमर: Zee News आपको सोने-चांदी में निवेश की सलाह नहीं देता है. इस लेख का मकसद सिर्फ जानकारी पहुंचाना है. बाजार या गोल्ड में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से निवेश की सलाह जरूर लें.