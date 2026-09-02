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Gold Rate: तेल के उबलते ही क्यों सुस्त पड़ जाती है सोने की रफ्तार? अब तक ₹26000 गिरे गोल्ड के भाव, चांदी ₹1.51 लाख तक सस्ती

Gold Rate 2 September: 1.79 लाख रुपये पर पहुंच चुका सोना अब लगातार गिरता जा रहा है. अगर फरवरी से अब तक के रेट की तुलना करें, तो सोने की कीमत 26000 और चांदी 1.51 लाख रुपये तक सस्ती हो चुकी है. सोने के गिरने का तेल का क्या कनेक्शन है, इसे समझते हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 02, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:28 PM IST
Gold Rate: तेल के उबलते ही क्यों सुस्त पड़ जाती है सोने की रफ्तार? अब तक ₹26000 गिरे गोल्ड के भाव, चांदी ₹1.51 लाख तक सस्ती

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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