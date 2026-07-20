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Gold Rate: तेल की आग में पिघला सोना! ₹36000 गिरने के बावजूद नहीं लग रहा गिरावट पर ब्रेक, क्या है गोल्ड खरीदने का सही टाइम?

Gold Rate 20 july: जितना कच्चा तेल महंगा हो रहा है, दूसरी ओर सोने की कीमत में उतनी ही गिरावट आ रही है. सोमवार को फिर से सोने के दाम में मंदी लौटी. सोने की खरीदारी कर रहे लोगों के लिए कौन सा समय खरीदने के लिए बेस्ट है?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 20, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:43 AM IST
Gold Rate: तेल की आग में पिघला सोना! ₹36000 गिरने के बावजूद नहीं लग रहा गिरावट पर ब्रेक, क्या है गोल्ड खरीदने का सही टाइम?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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