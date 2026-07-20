/Gold Rate: तेल की आग में पिघला सोना! ₹36000 गिरने के बावजूद नहीं लग रहा गिरावट पर ब्रेक, क्या है गोल्ड खरीदने का सही टाइम?

Gold Rate 20 July: एक तरफ कच्चे तेल की कीमत तेजी से चढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सोने के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी है. 20 जुलाई को सोने की कीमत में फिर से मंदी देखने को मिली. वैश्विक बाजार के साथ-साथ घरेलू सर्राफा बाजार में सोना सस्ता हुआ है. सोमवार, 20 जुलाई को इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीब 4 डॉलर फिसला, तो घरेलू बाजार में सोने की कीमत 1.40 लाख रुपये से करीब पहुंच गई.
सोने की कीमत में 29 जनवरी 2026 के बाद से गिरावट का सिलसिला जारी है. 20 जुलाई को इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत 3.31 डॉलर फिसलकर 4,013.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की कीमत को देखें, तो 20 जुलाई को कीमत कुछ इस तरह से है....
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,40,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि शुक्रवार को इसकी कीमत 1,40,698 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था.
22 कैरेट वाला सोना आज 1,29,398 रुपये से गिरकर 1,29,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
18 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 1,05,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है.
14 कैरेट शुद्धता वाला सोना गिरकर 82,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
MCX पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने की कीमत में 244 रुपये की तेजी देखने को मिली है. आज सोना 1,41,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर कारोबार कर रहा है. इसी तरह से MCX पर सिल्वर की कीमत 1,597 रुपये की तेजी के साथ 218,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है.
वैश्विक बाजार में सोना तेजी के साथ खुला, लेकिन तेजी बरकरार नहीं रह सकी. कच्चे तेल की कीमतों में लौटी महंगाई से सोने पर ब्रेक लगा दिए. सोना तेजी के साथ खुलने के बाद 6 डॉलर से अधिक फिसल गया. घरेलू बाजार में भी सोना सस्ता हुआ है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते महंगाई बढ़ने का डर सता रहा है. महंगाई को काबू में लाने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. ब्याज बढ़ने से सोने की मांग में और कमी आएगी. निवेशक सोने से पैसा निकालकर डॉलर बॉन्ड, बॉन्ड यील्ड में लगाएंगे. सोने में बिकवाली हावी होने से कीमतों में और गिरावट आ सकती है. बता दें कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्तियों को रखने की लागत बढ़ जाती है, जिससे लोग इसमें निवेश घटा देते हैं.
29 जनवरी को भारत में सोने ने ऑल टाइम हाई के आंकड़े को छू लिया था. MCX पर भी सोना रिकॉर्ड बना रहा था. 24 कैरेट शुद्धता वाला शुद्ध सोना 1.79 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका था. चांदी की कीमत 3.86 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से खाड़ी युद्ध, तेल सप्लाई में आई बाधा के चलते कच्चे तेल के दाम में तेजी के चलते सोना लगातार गिर रहा है. सोना अपने ऑल टाईम हाई से करीब 36000 रुपये सस्ता हो चुका है, तो चांदी 1.66 लाख रुपये गिर चुका है.
कमोडिटी एक्सपर्ट इस साल सोने में बड़ी तेजी का अनुमान नहीं लगा रहे हैं. मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी की माने, तो अगर आप निवेशक हैं और सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, कीमतों में करेक्शन की उम्मीद है, लेकिन अगर आप आम खरीदार है और शादी-ब्याह के लिए आपको सोने की जूलरी खरीदनी है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा खरीदना चाहिए. उन्होंने लॉन्ग टर्म में सोने में बेहतर रिटर्न की उम्मीद जताई है.
डिस्क्लेमर: Zee न्यूज आपको सोने-चांदी, शेयर बाजार आदि में निवेश की सलाह नहीं देता है. आप निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से निवेश की सलाह जरूर लें.