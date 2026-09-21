Gold Rate: अमेरिका के एक ऐलान से सोना धड़ाम, अब तक ₹23000 फिसला दाम, चांदी की चमक गायब

Gold Rate 21 September: सोने-चांदी की खरीदारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है. बीते कुछ हफ्तों से सोने के भाव में जारी तेजी पर आज ब्रेक लगा है. 21 सितंबर, सोमवार को सोने के दाम में बड़ी गिरावट आई. वैश्विक बाजार से लेकर भारत के घरेलू सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम गिरे हैं.
आज सस्ता हुआ सोना
सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत में 700 रुपये से करीब गिरावट आई. MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना आज 794 रुपये गिर गया. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में 0.53 % की गिरावट आई और गोल्ड का फ्यूचर्स रेट करीब 4,355.59 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोना 153056 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट वाले सोने की कीमत
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 21 सितंबर को 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के दाम में 671 रुपए की गिरावट आई और ये गिरकर 153056 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वेबसाइट पर अपडेट की गई रेटलिस्ट के मुताबिक...
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 153056 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाला सोना 140199 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट शुद्धता वाला सोना 114792 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट शुद्धता वाला सोना 89538 रुपये प्रति 10 ग्राम
1 किलो चांदी 234562 रुपये पर पहुंच चुकी है.
अचानक क्यों सस्ता हुआ सोना
बीते हफ्ते तक सोना महँगा हो रहा था, लेकिन आज अचानक से इसकी कीमत गिरने लगी. बाजार एक्सपर्ट की माने, तो बाजार की नजर फिलहाल अमेरिका की ब्याज दरों, बॉन्ड यील्ड और डॉलर पर टिकी है . जिस तरह से फेडरल रिजर्व ने महंगाई को लेकर सख्त रवैया रखा है, ब्याज दर में बढ़ोतरी की, उसके बाद से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर मजबूत बने हुए हैं. ऐसे में निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं. सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न बढ़ता है तो सोने में निवेश घटने लगता है.
इस साल कितना महंगा हुआ सोना
दिसंबर 2025 के मुकाबले इस साल सोने की कीमत में अब तक 20 हजार से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है. 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने का भाव 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब बढ़कर 1.53 लाख रुपए पर पहुंच गया है. हालांकि 29 जनवरी 2026 तो 10 ग्राम सोना अपने ऑल टाइम हाई 1.76 लाख रुपये पर पहुंच गया था. इस हिसाब से देखें, तो सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 23000 रुपये सस्ता बिक रहा है.