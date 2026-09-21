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Gold Rate: अमेरिका के एक ऐलान से सोना धड़ाम, अब तक ₹23000 फिसला दाम, चांदी की चमक गायब

सोने-चांदी की खरीदारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है. बीते कुछ हफ्तों से सोने के भाव में जारी तेजी पर आज ब्रेक लगा है. 21 सितंबर, सोमवार को सोने के दाम में बड़ी गिरावट आई.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 21, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:24 PM IST
Gold Rate: अमेरिका के एक ऐलान से सोना धड़ाम, अब तक ₹23000 फिसला दाम, चांदी की चमक गायब

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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