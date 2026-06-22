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Gold Rate: अमेरिका-ईरान डील की उम्मीद में सोने ने लिया यूटर्न, कीमत में तेज उछाल, कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड का भाव ?

Gold Rate 22 June: 22 जून को कॉमैक्स गोल्ड की कीमत करीब 29 डॉलर की बढ़त के साथ 4,180. 99 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. सोने की कीमत में तेजी लौटने के पीछे कई फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 22, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:33 AM IST
Gold Rate: अमेरिका-ईरान डील की उम्मीद में सोने ने लिया यूटर्न, कीमत में तेज उछाल, कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड का भाव ?

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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