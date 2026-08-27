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Gold Rate: देर रात अमेरिका से आई खबर और भरभराकर गिर गया गोल्ड, राखी से पहले ₹18000 सस्ता बिक रहा सोना, चांदी भी हुई सस्ती

Gold Rate: राखी पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बता दें कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई से 18000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. 1 किलो चांदी की कीमत 1.46 लाख रुपये तक सस्ती हो चुकी है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 27, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:00 PM IST
Gold Rate: देर रात अमेरिका से आई खबर और भरभराकर गिर गया गोल्ड, राखी से पहले ₹18000 सस्ता बिक रहा सोना, चांदी भी हुई सस्ती

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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