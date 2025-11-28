Advertisement
आज हल्का का फिसला सोना, दिसंबर 2025 में कहां जाएगा भाव ? इस डील पर बनी बात तो धड़ाम से गिरेगा Gold...अभी खरीद लें या करें इंतजार

Gold Rate:  नवंबर के आखिरी हफ्ते में सोने की कीमत में उठापटक की स्थिति बनी हुई है. सोने की कीमत 28 नवंबर को मामूली तौर पर गिर गई. सोना सुबह-सुबह गिर गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 28, 2025, 10:20 AM IST
Gold Rate: नवंबर के आखिरी हफ्ते में सोने की कीमत में उठापटक की स्थिति बनी हुई है. सोने की कीमत 28 नवंबर को मामूली तौर पर गिर गई. सोना सुबह-सुबह गिर गया. प्रॉफिट बुकिंग, कमजोर वैश्विक रुख और घरेलू स्तर पर कम खरीदारी की वजह से सोने की कीमत में ये गिरावट देखने को मिली है.वैश्विक बाजार में सोने की हाजिर भाव 4,158.38 डॉलर प्रति औंस रह गया. शुक्रवार को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत में मामूली 10 रुपये की गिरावट देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में सोना दस रुपये सस्ता होकर 1,27,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत में 100 रुपये की तेजी देखने को मिली है.  

 दिल्ली में सोने की कीमत 

राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,890 रुपये प्रति 10 ग्राम और  22 कैरेट का भाव 1,17,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की दिसंबर की मीटिंग में ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद से सोने की कीमत में ​तेजी की आशंका बनी हुई है. बता दें कि केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती से बॉन्ड कम आकर्षक हो जाते हैं और निवेशक सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश का रुख करते हैं.  

दिसंबर में कैसा रहा सोने का भाव  

सोने-चांदी की कीमतों को लेकर दिग्गज निवेशक, अमेरिकी बिजनेसमैन और किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि इसकी कीमतों में तेजी जारी रह सकती है. उन्होंने अनुमान लगाया है कि सोने की कीमत आने वाले दिनों में तेजी के साथ बढ़ेगी. 300 टन सोने से लदी ट्रेन, जो 80 साल पहले सुरंग में घुसी पर कभी बाहर नहीं निकली, आज भी खोज रही है दुनिया...क्या है नाजी ट्रेन की कहानी!

 

दिसंबर में सोने की कीमत को लेकर उम्मीद 

वहीं कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की माने तो आने वाले समय में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है.जबकि 22 कैरेट वाला सोना 1 लाख के नीचे जा सकता हैृ, लेकिन ऐसा तब होगा, जबकि वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनी रही.उन्होंने इसके पीछे वजह बताया है कि सोने के दाम में बढ़ोतरी तभी देखने को मिलती है जब विश्व अस्थिरता बढ़ती है. वैश्विक तौर पर अस्थिरता की स्थिति में केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी बढ़ जाती है. मांग बढ़ने से सोने की कीमत में तेजी आती है. 

ट्रेड डील का क्या होगा सोने की कीमत पर असर?

आने वाले दिनों में सोने की कीमत पर ट्रेड डील का भी असर दिखेगा. भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता का असर भी सोने की कीमतों पर देखने को मिलेगा. जिस तरह से अमेरिका की ओर से लगातार ट्रेड डील को लेकर बयानबाजी और सहमति की स्थिति बनती दिख रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये डील फाइनल हो जाएगी. अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो जाता है तो सोने की 'सुरक्षित मांग' कम हो सकती है. जिससे सोने की कीमत में गिरावट आ सकती है. ट्रेड डील होने पर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में मजबूती के साथ ही निवेशक सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार जैसे जल्दी रिटर्न देने वाले विक्लपों में निवेश कर सकते हैं, जिससे कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है.  ट्रेड डील होने की स्थिति में सेफ हैवन की डिमांड कम होगी और कीमतों में नरमी आ सकती है.  

  

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Gold rate

Trending news

