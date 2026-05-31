Gold-Silver: 10 ग्राम सोना ₹20000 तक सस्ता तो चांदी की कीमत ₹1.23 लाख रुपये गिरी, 31 मई को क्या है 24 से 18 कैरेट तक गोल्ड का रेट ?

Gold Rate 31 May 2026: सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट का दौर जारी है. 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना इस हफ्ते 1654 रुपये सस्ता हुआ है. वहीं चांदी के दाम 2650 रुपये तक गिर चुके हैं.
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Gold Rate: बीते दो महीनों में सोना-चांदी अलग ही रंग दिखा रहा है. सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट का दौर जारी है. 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना इस हफ्ते 1654 रुपये सस्ता हुआ है. वहीं चांदी के दाम 2650 रुपये तक गिर चुके हैं. बीते दो महीनों में सोना-चांदी अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू के करीब 20 हजार तक सस्ता हो चुका है तो चांदी में 1.23 लाख रुपये तक की गिरावट आ चुकी है.वैश्विक अस्थिरता के बीच इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 4516 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 76 डॉलर प्रति औंस के करीब आ गई है.
अगर ताजा कीमतों की बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज कीमत कुछ इस तरह से है. वहीं MCX पर सोने की कीमत 926 रुपये की गिरावट के साथ 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,56,463 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,43,320 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट वाले शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,17,347 रुपये प्रति 10 ग्राम.
31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1.33 लाख रुपये पर थी, जो 29 जनवरी 2026 को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी. सोना 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के कारोबार पर ट्रेड कर रहा था. अगर इस भाव से आज की कीमत की तुलना करें तो सोना अब तक 20 हजार सस्ता हो चुका है. वहीं चांदी की कीमत 29 जनवरी को 3.86 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी थी, जो गिरकर 2.63 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है. यानी बीते 118 दिनों में चांदी की कीमत 1.23 लाख रुपये सस्ती हो चुकी है.
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