Gold Rate: सोने के अच्छे दिन लौटे, चांदी की चमक भी बढ़ी, अब तक ₹18000 चढ़ चुका गोल्ड, कहां पहुंचा सिल्वर का रेट ?

Gold Rate: ईरान युद्ध की वजह से सोने की कीमत में लगातार गिरावट आ रही थी. बीते दो महीनों से सोना-चांदी दोनों के भाव गिर रहे थे, लेकिन अब उनके अच्छे दिन लौट आए हैं. जैसे-जैसे युद्ध अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है,सोने-चांदी की कीमत में तेजी लौट रही है. सोना-चांदी दोनों ही चढ़ने लगे हैं. बीते दो दिनों से सोने की कीमत चढ़ने लगी है. गुरुवार को 10 ग्राम सोने का भाव 1,51,237 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.

फिर चढ़ने लगा सोने का भाव

7 मई को सोने की कीमत में फिर से तेजी लौटने लगी है. 24 कैरेट वाले सोने का भाव 377 रुपए चढ़ गया तो चांदी की कीमत 2318 रुपए तक बढ़ गई. चांदी की कीमत 2,51, 385 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. कल चांदी की कीमत में एकाएक 7000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली.

इस साल कितना महंगा हुआ सोना,चांदी की कीमत में आई तेजी

अगर साल 2026 में सोने-चांदी की कीमत की बात करें तो गोल्ड अब तक 18000 रुपये महंगा हो चुका है. 31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1.33 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 1.51 लाख रुपए पर पहुंच चुका है. चांदी के दाम 19000 रुपये तक चढ़ चुके हैं. साल 2025 में चांदी की कीमत 2.30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी. 7 मई को उसकी कीमत 2.51 लाख रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर चुकी है.

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24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने का आज का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 7 मई को 10 ग्राम सोने की कीमत कैरेट के हिसाब से कुछ इस तरह से हैं....

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,51,237 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत कीमत 1,38,533 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,13,428 रुपये प्रति 10 ग्राम.

14 कैरेट वाले सोने की कीमत 88,474 रुपये प्रति 10 ग्राम.

तेल के गिरते ही भागने लगा सोना

जैसे ही ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने लगी, सोना चढ़ने लगा. सोने की कीमत में फिर से तेजी लौट आई है. 7 मई को MCX Gold 414 रुपये की बढ़त के साथ 1,52,546 रुपये पर पहुंच गया. MCX Silver 2,55,487 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है. तेल के दाम में भारी गिरावट और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के चलते सोना फिर से चढ़ने लगा है. डॉलर की कमजोरी की वजह से दूसरे देश की करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए सोना सस्ता हो जाता है, जिससे मांग में तेजी आती है और कीमत चढ़ने लगता है. वहीं तेल सस्ता होने से महंगाई बढ़ने का खतरा कम होता है, जिससे सोने में निवेश बढ़ने लगता है.