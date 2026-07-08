/Gold Rate: बाजार खुलते ही भर-भराकर गिरा सोना, 30% तक गिरे दाम, अमेरिका ने आई खबर से बिखरी चांदी...24 से 18 कैरेट गोल्ड का आज का रेट

Gold Rate 8 July Update: सोने की कीमत में 8 जुलाई को भारी गिरवट देखने को मिली है. बाजार खुलने के साथ ही सोना 0.34 फीसदी से अधिक गिर गया. MCX पर सोने की कीमत में खुलने के साथ ही 492 रुपये की बड़ी गिरावट आई है. 10 ग्राम सोना 1,44,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. जहां घरेलू बाजार में सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतों में तेजी देखी गई है. सोने की कीमत में 22 डॉलर की बड़ी तेजी देखने को मिली है. कॉमैक्स गोल्ड आज 4,126 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.
सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है. सोना अपने रिकॉर्ड हाई मूल्य से 30 फीसदी तक सस्ता हो चुका है. 29 जनवरी को सोना 5600 डॉलर प्रति औंस के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से ही सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है. अब तक सोना फिसल 4000 डॉलर प्रति औंस से नीचे पहुंच गया था, बाद में उसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है. बुधवार को इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली है. आज गोल्ड 22 डॉलर की बढ़त के साथ 4,128.22 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
बाजार की नजर अब इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) की बैठक पर टिकी है. महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दरों में बड़ी तेजी की उम्मीद के हैं. रोजगार डेटा के आंकड़ों ने भी इस उम्मीद को बल दिया है. फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की भविष्य की दिशा का संकेत मिलेगा, जो सोने-चांदी की कीमतों पर असर डालने वाले हैं.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज ल24 से लेकर 18 कैरेट सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं...
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,43,564 रुपए प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,32,033 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,08,106 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी की कीमत 2,28,450 रुपये.
दिल्ली में24 कैरेट वाला सोना 1.45 लाख, 22 कैरेट वाला सोना 1.33 लाख
मुंबई 24 कैरेट वाला सोना 1.45 लाख, 22 कैरेट वाला सोना 1.33 लाख
कोलकाता में 24 कैरेट वाला सोना 1.45 लाख, 22 कैरेट वाला 1.33 लाख
चेन्नई में24 कैरेट वाला सोना 1.45 लाख, 22 कैरेट वाला 1.34 लाख
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