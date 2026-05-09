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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: सोने ने मारी पलटी, अब तक ₹18000 बढ़ चुका भाव...24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड की आज की रेट लिस्ट

Gold Rate: सोने ने मारी पलटी, अब तक ₹18000 बढ़ चुका भाव...24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड की आज की रेट लिस्ट

Gold Rate: सोने की कीमत 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी फिसलकर 2,61,300 रुपये पर पहुंच गई. जहां दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली तो वहीं MCX पर सोना महंगा हो गया. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 09, 2026, 08:48 AM IST
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Gold Rate: सोने ने मारी पलटी, अब तक ₹18000 बढ़ चुका भाव...24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड की आज की रेट लिस्ट

Gold Price:   सोने की कीमतों में गिरावट का दौर अब खत्म हो गया है. सोना-चांदी एक बार फिर से चढ़ने लगे हैं.  9 मई, शनिवार को सोने की कीमत में फिर तेजी देखने को मिली. इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव में 29.51 डॉलर की तेजी के साथ 4715.85 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.  दिल्ली के सर्राफा बाजार में 9 मई को सोने की कीमत में मामूली फिसलन देखने को मिली. पश्चिम एशिया में बढते तनाव और मुनाफावसूली के चलते  दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली.  

सोने-चांदी  की कीमत क्या है 
 
शुक्रवार को बाजार बंद होने तक सोने की कीमत 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी फिसलकर 2,61,300 रुपये पर पहुंच गई. जहां दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली तो वहीं MCX पर सोना महंगा हो गया.  MCX पर गोल्ड के रेट 1,52,258 रुपये और चांदी 2,815 रुपये की तेजी के साथ 2,61,355 रुपये प्रति किलो पर  पहुंच गई.  

 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत  

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इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट देखें को 24 कैरेट से 14 कैरेट वाले सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं...
 
24 कैरेट वाला सोना 1,50,470 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट वाला सोना 1,38,390 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
18 कैरेट वाला सोना 1,13,310 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट वाला सोना 88,380 रुपये प्रति 10 ग्राम. 

इस साल  सोना 18000 रुपये महंगा  

साल 2026 में अब तक सोने के दाम 18000 रुपये तक चढ़ चुके हैं. 31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1.33 लाख लाख पर थी, जो आज बढ़कर 1.51 लाख के करीब पहुंच चुकी है. इसी तरह से 1 किलो चांदी के भाव में 25000 रुपये तक की तेजी आ चुकी है. चांदी 2.30 लाख रुपए से चढ़कर 2.56 लाख रुपए पर पहुंच गई है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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