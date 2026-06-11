Gold Rate: ट्रंप के 'दो शब्द' और 7 महीने में सबसे सस्ता हो गया सोना, एक दिन में ₹12655 बिखर गई चांदी, और कितना गिरेगा दाम ?

Gold Rate: अमेरिका से आई एक खबर से सोने-चांदी को पूरी तरह से बिखेर दिया है. रात के अंधेरे में सोने ने चमक खो दी तो चांदी की चांदनी गायब होने लगी, हालांकि सुबह होने के साथ दोनों ने वापसी की कोशिश की, लेकिन तेजी की आस में सोना-चांदी दोनों ही हांफते दिख रहे हैं. ग्लोबल मार्केट में 10 जून की रात को सोना 4 फीसदी तक टूट गया तो चांदी क्रैश होकर 60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. सोने-चांदी की इस गिरावट के साथ हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर हुआ क्या है? जो सोना सुरक्षित निवेश का टैग लेकर घूम रहा था, वो रातों-रात इस कदर कैसे टूट गया ?
ग्लोबल मार्केट में सोना गिरकर 4100 डॉलर प्रति औंस से नीचे पहुंच गया. गिरते-गिरते ये 4,071.92 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ. सुबह इसने चढ़ने की कोशिश की और बढ़त के साथ ओपनिंग की. 21 डॉलर की बढ़त के साथ स्पॉट गोल्ड फिलहाल 4,047.35 डॉलर पर खुला और फिर 21 डॉलर की तेजी के साथ 4,092.60 डॉलर पर पहुंच गया. हालांकि उसकी ये तेजी टिक नहीं पा रही है. 4117.77 डॉलर से गिरकर वो 4,093 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है.
इस गिरावट ने सोने की 7 महीनों से निचले स्तर पर ला लिया है. चांदी की कहानी को और भी अलग है. चांदी की कीमत गिरकर 60 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई. सुबह वापसी करते हुए इसने 64 डॉलर प्रति औंस के साथ शुरुआत की है. यानी सोना-चांदी दोनों ही डर और उम्मीद के बीच झूल रहे हैं.
दुनिया जंग का सामना कर रही है. कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार की इस हलचल से भारत भी बच नहीं पा रहा है.11 जून की सुबह भारत में चांदी की कीमत 2.40 लाख रुपये प्रति किलो के करीब रही. सोना 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. MCX पर सोना टूटकर बंद हुआ था, सोने में 71 रुपये की गिरावट आई और यह 147947 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर बंद हुआ.
अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल से भारत पर असर को समझते हैं कि आने वाले दिनों में सोना चढ़ेगा या गिरेगा ? स्पॉट गोल्ड की कीमत 4,100 डॉलर प्रति औंस के करीब है, अगर भारत के हिसाब से इसका रेट कैलकुलेट करें तो...
गोल्ड रेट = 4100 डॉलर प्रति औंस
1 डॉलर = 95 रुपये
1 औंस = 31.1035 ग्राम
यानी 4100 × 95 = 389500 रुपये प्रति औंस या
389500 ÷ 31.1035=12522 रुपये प्रति ग्राम यानी 12522 × 10 = 125220 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब. यानी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भारत में सोना का रेट 1.25 लाख रुपये से आसपास होना चाहिए, जबकि अभी कीमत 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है. यानी आने वाले दिनों में आपको और राहत मिल सकती है.
अक्सर देखा जाता है कि जंग के बीच सोना महंगा हो जाता है, लेकिन ईरान जंग में धार उल्टी बह रही है. सोना लगातार सस्ता हो रहा है. दरअसल सोना इस बार जंग की मिसाइलों से नहीं बल्कि जंग के वजह से बढ़ रही महंगाई से डरा हुआ था. ये डर सोने की कीमत पर भारी पर रही है. कमोडिटी एक्सपर्ट मानते हैं कि सोना बढ़ती महंगाई जोखिमों का शिकार बना हुआ है. निवेशकों को डर सता रहा है कि दोबारा से शुरू हुई जंग महंगाई को और बढ़ा देगी. कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बढ़त लौट आई है. महंगा तेल मतलब महंगाई की घंटी बज गई है. महंगाई बड़ी तो ब्याज दरें बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी. अगर ब्याज दरें बढ़ी तो सोना और गिरेगा. ब्याज दर और सोना एक-दूसरे की उल्टी दिशा में चलते हैं.
दरअसल सोना ना तो ब्याज देता है, ना ही डिविडेंड, यानी ये एक नॉन-यील्डिंग एसेट है. जैसे ही ब्याज दर बढ़ने की संभावना बढ़ती है, निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड जैसी यील्ड देने वाले विकल्प में लगाने लगते हैं और सोना सस्ता हो जाता है.