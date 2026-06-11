Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Gold Rate: ट्रंप के दो शब्द और 7 महीने में सबसे सस्ता हो गया सोना, एक दिन में ₹12655 बिखर गई चांदी, और कितना गिरेगा दाम ?

Gold Rate: ट्रंप के 'दो शब्द' और 7 महीने में सबसे सस्ता हो गया सोना, एक दिन में ₹12655 बिखर गई चांदी, और कितना गिरेगा दाम ?

Gold Rate 11 June: सोना मिसाइलों की जंग से नहीं बल्कि महंगाई के डर से गिरता ही जा रहा है. सोने की कीमत 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है. चांदी का और बुरा हाल है. एक दिन में चांदी की कीमत में 12 हजार से अधिक की गिरावट आई है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 11, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:50 AM IST
Gold Rate: ट्रंप के 'दो शब्द' और 7 महीने में सबसे सस्ता हो गया सोना, एक दिन में ₹12655 बिखर गई चांदी, और कितना गिरेगा दाम ?

About the Author

Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाजार,कमोडिटी के अलावा जियो पॉलिटिकल खबरों को लिखने में खास दिलचस्पी है. जी न्यूज से पहले NBT के बिजनेस सेक्शन में काम किया. जहां वेब आर्टिकल के अलावा वीडियो प्रोडक्शन से जुड़ी रहीं. 9 साल Oneindia के साथ काम करने के दौरान इवनिंग शिफ्ट , होम पेज, ट्रेडिंग न्यूज की जिम्मेदारी संभाली. मैथिली ठाकुर, नीरज चोपड़ा, रॉबर्ट वाड्रा जैसे शख्सियत के साथ इंटरव्यू और लाइव डिबेट शो का लंबा अनुभव है. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव रखने वाली बवीता के पास 4 साल TV न्यूज चैनल में काम का अनुभव है. महुआ न्यूज, जनसंदेश, सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर से लेकर रनडाउन की जिम्मेदारी संभाली. बिहार से ताल्लुक रखने वाली बवीता ने दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. सामाजिक कामों के लिए उन्हें नोएडा एक्सटेंशन के एनजीओ की ओर से 3 बार अवार्ड मिल चुका है. बवीता को पढ़ने-लिखने के साथ स्टेज शो का अनुभव है. आप बवीता झा से Bavita.jha@India.Com पर ईमेल या एक्स पर  bavita jha (@youthreporter2) के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
3 साल में आती है परमा एकादशी, यह पाठ करने से पूरी होंगी मनोकामना, बढ़ेगा धन-सौभाग्‍य
vishnu ashtottar shatnam stotram path7 min ago
2
Manipur13 min ago
3
delhi hotel fire20 min ago
4
Sunny Leone31 min ago
5
Alpha35 min ago