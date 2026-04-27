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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: सुबह-सुबह सोना धड़ाम, तेल की चढ़ती कीमत से चांदी की चमक पड़ी फीकी, 10 ग्राम गोल्ड का आज का भाव

Gold Rate: सुबह-सुबह सोना धड़ाम, तेल की चढ़ती कीमत से चांदी की चमक पड़ी फीकी, 10 ग्राम गोल्ड का आज का भाव

Gold-Silver Price Today:   अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता विफल होने के बाद जहां तेल की कीमतों ने तेज छलांग लगाई तो वहीं सोने ने बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोना-चांदी दोनों के भाव आज गिर गए हैं. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 27, 2026, 07:23 AM IST
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Gold Rate: सुबह-सुबह सोना धड़ाम, तेल की चढ़ती कीमत से चांदी की चमक पड़ी फीकी, 10 ग्राम गोल्ड का आज का भाव

Gold Rate: सोमवार, 27 जनवरी सोने की कीमतों में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है. अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता विफल होने के बाद जहां तेल की कीमतों ने तेज छलांग लगाई तो वहीं सोने ने बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोने के भाव आज 11 डॉलर से अधिक फिसल  गए हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 107 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई है. तेल की चढ़ती कीमत सोने के भाव पर असर डालती है. 

सोने-चांदी की कीमत आज क्या है?  

सोने की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है. सोना आज फिर से सस्ता हो गया है. स्पॉट गोल्ड की कीमत आज  4,697.6 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है, जिसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है. कारोबारी सत्र में इसमें और गिरावट आने की उम्मीद है.  चांदी की बात करें, तो 1.35  फीसदी की गिरावट के साथ यह गिरकर 75.47 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है.  MCX पर गोल्ड की कीमत 1,52,683 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. 

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24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड की कीमत  

भारतीय सर्राफा बाजार की बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की रेट लिस्ट कुछ इस तरह से हैं. 

24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,479 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,755 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोने की कीमत 1,13,609 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट सोने की कीमत 88, 615 रुपये प्रति 10 ग्राम

इस साल सोने-चांदी में कितना उठापटक ?  

 2026 में फरवरी के बाद से सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि इससे पहले सोना लगातार महंगा हुआ है. इस साल सोना अब तक 18000 रुपये तक चढ़ चुका है. दिसंबर 2025  में 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए पर था, अब वो 1.51 लाख रुपए पर पहुंच चुका है. इसी तरह से चांदी 2.30 लाख रुपए से बढ़कर 2.40 लाख रुपए पर पहुंच गई है. 29 जनवरी को सोने-चांदी का पीक हाई रहा था, जिससे अभी गोल्ड करीब 25000 रुपये और चांदी 1.46 लाख सस्ती हो चुकी है.  बता दें कि 29 जनवरी 2026 को भारत में सोना 1.76 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी 3.86 लाख रुपए पर पहुंच गया था.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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