ट्रंप का एक बयान और सोना धड़ाम, चांदी 1.87 लाख तक हो चुकी है सस्ती, चेक करें आज 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Rate: मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका और ईरान दोनों अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ डील नहीं होती , वो ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे. ईरान की शर्त है कि अगर अमेरिका ब्लॉकेड नहीं हटाता है तो वो भी होर्मुज को नहीं खोलेगा. अमेरिका और ईरान की इस जिद्द के चलते मिडिल ईस्ट जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं इस युद्ध के चलते सोने की कीमत में फिर से गिरावट देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में 21 अप्रैल, मंगलवार को सोना फिर से सस्ता हो गया. कॉमैक्स गोल्ड की कीमत 4 डॉलर के करीब गिरकर 4,816.77 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.

MCX पर सोने की कीमत

इससे पहले सोमवार को एमसीएक्स पर भी सोने की कीमत में गिरावट आई . 5 जून डिलीवरी वाले सोने के दाम 41 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं चांदी की कीमत 4568 रुपये की गिरावट के साथ 2,52,574 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है. सोमवार को चांदी खुलने के साथ ही क्रैश हो गई थी. अगर चांदी की कीमत की तुलना उसके ऑल टाइम हाई मूल्य के करें तो ये 1,87,552 रुपये तक सस्ता हो चुकी है. बता दें कि एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 4.20 लाख रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी.

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24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक सोने-चांदी की कीमत चेक करें तो सोमवार को रेट्स कुछ इस तरह से रहे.बता दें कि हर दिन सुबह 12 बजे और शाम 5.30 बजे IBJA अपनी वेबसाइट पर सोने-चांदी की कीमतों को जारी करता है. इस कीमत में टैक्स, जीएसटी, मेकिंग चार्ज नहीं जुड़े होते हैं. एक एवरेज रेट जारी किया जाता है. यानी इस बात की संभवना होती है कि आपके शहर में इस रेट से अलग भाव पर सोने-चांदी मिल रहा हो.

24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,52,100 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,39,320 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,14,070 रुपये प्रति 10 ग्राम.

इस साल अब तक सोने-चांदी का हाल

सोना इस साल 19 हजार रुपये तो चांदी में 21000 रुपये तक की तेजी आ चुकी है. युद्ध की वजह से सोना फरवरी के बाद से गिर रहा हैय 31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1.33 लाख रुपए पर था. वहीं सोने का ऑल टाइम हाई वैल्यू 29 जनवरी 2026 को 1.82 लाख रुपये पर पहुंच गया था.