Gold-Silver Rate: ट्रंप का टैरिफ फ्लॉप, एक रिपोर्ट से धड़ाम से उतरा सोने का भाव, चांदी की चमक पड़ी फीकी...अभी और गिरेंगे दाम ?

Gold Rate Today: ट्रंप के टैरिफ ने ऐसा आंतक मचा रखा है कि हर जगह कीमतों को लेकर भूचाल आया है. कीमती धातु सोना भी इससे बच नहीं पाया. सोने की कीमत में बीते कुछ दिनों से ताबड़तोड़ तेजी थी. आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति सोने पर भी टैरिफ लगा सकते हैं. जिसके बाद के सोने की कीमत चढ़ने लगा. बीते एक हफ्ते में सोना ₹2,689 महंगा हो गया. अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके बाद सोना धड़ाम से गिर गया.

सोने की कीमत में बड़ी गिरावट

11 अगस्त 2025 को सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिले हैं. सोने के भाव में करीब 300 रुपये प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट देखने को मिली है. ये गिरावट भले ही छोटी हो, लेकिन उन लोगों के लिए राहतभरी है, जो सोने की खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,02,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तो 22 कैरेट वाला सोना 93,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

चांदी भी हुई सस्ती

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में भी आज गिरावट देखने को मिली है. चांदी की कीमतों में भी 100 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई है. आज की गिरावट के बाद चांदी का रेट 1,17,000 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया. सोने और चांदी की कीमत में आई इस गिरावट ने संकेत दिए हैं कि अभी आने वाले दिनों में सोना खरीदने का मौहाल बन सकता है.

इस रिपोर्ट के बाद आई सोने के दाम में गिरावट

टैरिफ विवाद के बाद से बाजार में ये चिंता थी कि कहीं सोने पर और अतिरिक्त टैरिफ न लगा दिया जाए.लेकिन अब Goldman Sachs की रिपोर्ट ने इसमें बड़ी राहत दी है. अप्रैल के बाद से अब तक सोने पर टैरिफ को और बढ़ाने या नया टैरिफ लगाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बारे में फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया है. इस रिपोर्ट से सोने की कीमत में राहत दी और सोना आज गिर गया. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि आने वाले समय में सोने पर कोई नया टैरिफ नहीं लगेगा. रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ से सोने की डिमांड या सप्लाई पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.